Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάτρα - Έκλεισε η οδός Πανεπιστημίου

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πάτρα στην οδό Πανεπιστημίου από το ύψος της Αρέθα μέχρι την οδό Διοδώρου. Η αστυνομία αναφέρει οτι κατα την κίνηση των πολιτών θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φωτιές σε δεκάδες μέτωπα. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά στα μέτωπα της Αχαΐας καθώς οι φλόγες μπήκαν μέσα στην Πάτρα.

Με δύο μηνύματα εκκένωσης περιοχών ξεκίνησε η Πέμπτη για την περιοχή της Αχαΐας, όπου μαίνονται τρία μέτωπα της φωτιάς.

Το πρώτο μήνυμα εστάλη λίγο μετά τις 8:30 για την Βουντένη Πατρών, όπου νωρίτερα σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βούντενη Πατρών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα», ανέφερε το μήνυμα του 112.

Ακολούθησε λίγο αργότερα νέο μήνυμα με το οποίο ζητείται η εκκένωση της περιοχής Μπάλας. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα», αναφέρεται στο μήνυμα.