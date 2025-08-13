Τι ισχύει σήμερα με την κυκλοφορία στην Πατρών-Πύργου και στην Ιόνια Οδό

Κλειστό είναι το τμήμα της Περιμετρικής από κόμβο Κ1 έως κόμβο Εγλυκάδας. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν προς Πύργο θα χρειαστεί να περάσουν μέσα από την πόλη της Πάτρας και να επανεισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Εγλυκάδας, σύμφωνα με ανακοινωση της Ολυμπίας Οδού.

Προβλήματα στις μετακινήσεις έφεραν οι φωτιές που σαρώνουν την Πάτρα και την Πρέβεζα.

Σήμερα 13/8 το πρωί, ανοιχτή είναι η Πατρών-Πύργου, αλλά κλειστό είναι το τμήμα της Περιμετρικής από κόμβο Κ1 έως κόμβο Εγλυκάδας. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν προς Πύργο θα χρειαστεί να περάσουν μέσα από την πόλη της Πάτρας και να επανεισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Εγλυκάδας, σύμφωνα με ανακοινωση της Ολυμπίας Οδού.

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, εξαιτίας έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς στην Αχαΐα, επηρεάζεται προσωρινά η κυκλοφορία του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και των σχετικών λεωφορειακών γραμμών.

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, έχει πραγματοποιηθεί άρση της εκτροπής κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό, που ίσχυε λόγω πυρκαγιάς στο 136ο χλμ.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία.