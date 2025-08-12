Games
Eurojackpot 12/8/2025: Έγινε η κλήρωση για τα 10 εκατ., δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Eurojackpot 12/8/2025: Έγινε η κλήρωση για τα 10 εκατ., δείτε τους τυχερούς αριθμούς Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Τα αποτελέσματα της νέας κλήρωσης του Eurojackpot.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot της 12ης Αυγούστου, με χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 11, 16, 29, 37, 42 και Τζόκερ οι αριθμοί 1 και 11.

eurojackpot_arithmoi_3c93e.png

Υπενθυμίζεται ότι οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν σε έως και 50 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και αφορούν σε όλες τις περιοχές του δελτίου.

Επίσης, η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί. 

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Οι τροφές που προκαλούν τριχόπτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς

ΕΦΕΤ: Ανάκληση κονσέρβας από τα σούπερ μάρκετ

Μελέτη: Το τεχνητό γλυκαντικό που μειώνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου

Αποτρίχωση με λέιζερ: Οι κίνδυνοι για την υγεία - Τι να προσέχετε

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

