Eurojackpot 12/8/2025: Έγινε η κλήρωση για τα 10 εκατ., δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Τα αποτελέσματα της νέας κλήρωσης του Eurojackpot.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot της 12ης Αυγούστου, με χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 11, 16, 29, 37, 42 και Τζόκερ οι αριθμοί 1 και 11.

Υπενθυμίζεται ότι οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν σε έως και 50 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και αφορούν σε όλες τις περιοχές του δελτίου.

Επίσης, η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.