Πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου

Πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Σε ρυθμούς Δεκαπενταύγουστου τα δρομολόγια σε λεωφορεία, τρόλεϊ και μετρό.

Σε ισχύ είναι το θερινό πρόγραμμα των δρομολογίων στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αθήνας, ενώ τον Δεκαπενταύγουστο θα κινηθούν σε ρυθμούς... αργίας (εδώ τα δρομολόγια).

Πιο αραιά είναι την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου τα δρομολόγια στο Μετρό.

Στη Γραμμή 1 από τις 11 έως και τις 17 Αυγούστου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά 12,5 λεπτά - κάθε 15 λεπτά μετά τις 23.30 και πριν τις 05.30.

Στη Γραμμή 2 από την Παρασκευή 15 Αυγούστου μέχρι τις 17 του μήνα, η αναμονή αγγίζει τα 15 λεπτά.

Στη Γραμμή 3 από τις 11 έως και τις 14 Αυγούστου 2025 οι συρμοί περνούν ανά 8,5 – 10 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 11,5 λεπτά μετά τις 22:00.

Από την Παρασκευή έως την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιούνται ανά 10 λεπτά μεταξύ 8:00 – 22:00 και ανά 11,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Τέλος, στο Τραμ, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά 15 λεπτά, μέχρι και τις 17 Αυγούστου.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του Δεκαπενταύγουστου

Ελλάδα
Κλείδωσε ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Ελλάδα
Πώς πληρώνεται η αργία του Δεκαπενταύγουστου

Ελλάδα
Σάκης Αρναούτογλου: Οι περιοχές με 40αρια τη Δευτέρα 11/8 - Πού θα έχουμε βροχές τον Δεκαπενταύγουστο

Ελλάδα

NETWORK

Β. Κικίλιας: 103 έργα για επάρκεια νερού στα πιο απομακρυσμένα και μικρά νησιά

ienergeia.gr
Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

ienergeia.gr
Green Tank: Σε υψηλό τριμήνου η εγχώρια κατανάλωση αερίου τον Ιούλιο 2025 λόγω αύξησης +19.4% στον ηλεκτρισμό και +4% τα δίκτυα

ienergeia.gr
Τζόκερ: Όταν ένας τυχερός με 5 ευρώ «σήκωσε» 19,8 εκατ. ευρώ - Οι τυχεροί αριθμοί

ienergeia.gr
Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

healthstat.gr
Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

healthstat.gr
Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μεσημέρι και βράδυ για να παραμένει fit και λαμπερή στα 56 της

healthstat.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Ποιες κρέμες καταπολεμούν τις κηλίδες και τα σημάδια γήρανσης

healthstat.gr