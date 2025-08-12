Πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου

Σε ρυθμούς Δεκαπενταύγουστου τα δρομολόγια σε λεωφορεία, τρόλεϊ και μετρό.

Σε ισχύ είναι το θερινό πρόγραμμα των δρομολογίων στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αθήνας, ενώ τον Δεκαπενταύγουστο θα κινηθούν σε ρυθμούς... αργίας (εδώ τα δρομολόγια).

Πιο αραιά είναι την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου τα δρομολόγια στο Μετρό.

Στη Γραμμή 1 από τις 11 έως και τις 17 Αυγούστου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά 12,5 λεπτά - κάθε 15 λεπτά μετά τις 23.30 και πριν τις 05.30.

Στη Γραμμή 2 από την Παρασκευή 15 Αυγούστου μέχρι τις 17 του μήνα, η αναμονή αγγίζει τα 15 λεπτά.

Στη Γραμμή 3 από τις 11 έως και τις 14 Αυγούστου 2025 οι συρμοί περνούν ανά 8,5 – 10 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 11,5 λεπτά μετά τις 22:00.

Από την Παρασκευή έως την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιούνται ανά 10 λεπτά μεταξύ 8:00 – 22:00 και ανά 11,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Τέλος, στο Τραμ, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά 15 λεπτά, μέχρι και τις 17 Αυγούστου.