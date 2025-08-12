Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του Δεκαπενταύγουστου

Τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του Δεκαπενταύγουστου
Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.

Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

- Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.

- Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

- Εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης.

- Ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα της Τροχαίας εντός των πόλεων.

- Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.).

- Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κ.λπ.).

- Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς - υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.

- Ενημέρωση των πολιτών, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Παράλληλα, κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς, ως εξής:

1. Την Πέμπτη 14 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 22:00, καθώς και την Παρασκευή 15 Αυγούστου από τις 08:00 έως τις 13:00, για το ρεύμα εξόδου.

2. Την Κυριακή 17 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 23:00, για το ρεύμα εισόδου.

Για την ασφαλή μετακίνηση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η Τροχαία συνιστά στους πολίτες:

- Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

- Να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

- Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

- Να μη χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

- Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

- Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.

- Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.

- Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές ικανότητές τους και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.

- Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου

Πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου

Ελλάδα
Κλείδωσε ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Κλείδωσε ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Ελλάδα
Πώς πληρώνεται η αργία του Δεκαπενταύγουστου

Πώς πληρώνεται η αργία του Δεκαπενταύγουστου

Ελλάδα
Σάκης Αρναούτογλου: Οι περιοχές με 40αρια τη Δευτέρα 11/8 - Πού θα έχουμε βροχές τον Δεκαπενταύγουστο

Σάκης Αρναούτογλου: Οι περιοχές με 40αρια τη Δευτέρα 11/8 - Πού θα έχουμε βροχές τον Δεκαπενταύγουστο

Ελλάδα

NETWORK

Β. Κικίλιας: 103 έργα για επάρκεια νερού στα πιο απομακρυσμένα και μικρά νησιά

Β. Κικίλιας: 103 έργα για επάρκεια νερού στα πιο απομακρυσμένα και μικρά νησιά

ienergeia.gr
Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

ienergeia.gr
Green Tank: Σε υψηλό τριμήνου η εγχώρια κατανάλωση αερίου τον Ιούλιο 2025 λόγω αύξησης +19.4% στον ηλεκτρισμό και +4% τα δίκτυα

Green Tank: Σε υψηλό τριμήνου η εγχώρια κατανάλωση αερίου τον Ιούλιο 2025 λόγω αύξησης +19.4% στον ηλεκτρισμό και +4% τα δίκτυα

ienergeia.gr
Τζόκερ: Όταν ένας τυχερός με 5 ευρώ «σήκωσε» 19,8 εκατ. ευρώ - Οι τυχεροί αριθμοί

Τζόκερ: Όταν ένας τυχερός με 5 ευρώ «σήκωσε» 19,8 εκατ. ευρώ - Οι τυχεροί αριθμοί

ienergeia.gr
Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

healthstat.gr
Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

healthstat.gr
Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μεσημέρι και βράδυ για να παραμένει fit και λαμπερή στα 56 της

Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μεσημέρι και βράδυ για να παραμένει fit και λαμπερή στα 56 της

healthstat.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Ποιες κρέμες καταπολεμούν τις κηλίδες και τα σημάδια γήρανσης

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Ποιες κρέμες καταπολεμούν τις κηλίδες και τα σημάδια γήρανσης

healthstat.gr