«Είστε ανεπιθύμητοι»: Νέα μπλόκα σε Βόλο και Πειραιά στο ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο

«Είστε ανεπιθύμητοι»: Νέα μπλόκα σε Βόλο και Πειραιά στο ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Φωτογραφία: ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ/EUROKINISSI
Μετά τη Σύρο, τη Ρόδο και την Κρήτη, «θερμή» υποδοχή ετοιμάζουν στους Ισραηλινούς «τουρίστες» σε Βόλο και Πειραιά.

Νέο γύρο συγκεντρώσεων αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό - που δοκιμάζεται στη Γάζα από τις ισραηλινές επιθέσεις και τον υποσιτισμό - προετοιμάζουν φορείς και σωματεία σε Βόλο και Πειραιά, με αφορμή την έλευση του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Iris Crown αύριο και μεθαύριο αντίστοιχα. Είχαν προηγηθεί ανάλογες κινητοποιήσεις σε Σύρο, Κρήτη και Ρόδο, ενώ την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε πανελλαδική δράση υπέρ της Παλαιστίνης σε πάνω από 100 πόλεις και νησιά της χώρας.

Την Τετάρτη 13 Αυγούστου, το κρουαζιερόπλοιο - που σύμφωνα με δημοσιεύματα μεταφέρει στρατιώτες του IDF - θα επιχειρήσει να ρίξει άγκυρα στο λιμάνι του Βόλου.

Σωματεία και φορείς καλούν σε συγκέντρωση, στις 17.30 στο Άγαλμα στην παραλία, για να δηλώσουν: «Να σταματήσει τώρα η σφαγή του παλαιστινιακού λαού! Καμιά στήριξη στο κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ! Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στη γενοκτονία! Δεν δεχόμαστε το λιμάνι και η πόλη μας, η περιοχή μας να μετατρέπεται σε σταθμό ξεκούρασης και αναψυχής για όσους στηρίζουν ή συμμετέχουν στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού! Το κρουαζιερόπλοιό τους είναι ανεπιθύμητο!».

6620922 30143

Το κάλεσμα συνυπογράφουν: Συνδικάτο Μετάλλου Ν. Μαγνησίας «Μ. Παπαρήγας», Σύνδεσμος Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτ. Υπαλλήλων Βόλου, Σωματείο Καθαριστριών - Καθαριστών Ν. Μαγνησίας, Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Μαγνησίας, Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΣΑ) Ν. Μαγνησίας, Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Μαγνησίας, Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Ν. Μαγνησίας, Επιτροπή Ειρήνης Βόλου.

Μεγάλη κινητοποίηση την Πέμπτη στον Πειραιά

Τη σκυτάλη παίρνουν την Πέμπτη 14 Αυγούστου φορείς και σωματεία που δίνουν ραντεβού στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε12.

«Η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανάπαυσης για εγκληματίες πολέμου», τονίζουν, υπογραμμίζοντας ότι «Το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς στρατιώτες είναι ανεπιθύμητο. Να μην πατήσουν το πόδι τους!».

Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα να εκφράσουν μαχητικά την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, που μετρά ήδη περισσότερους από 60.000 νεκρούς, σε μεγάλο ποσοστό παιδιά, και πλέον αντιμετωπίζει τα σχέδια του Νετανιάχου να επιβάλει καθολική κατοχή της Γάζας.

Προσθέτει ότι «Οι τελευταίες εξελίξεις με τις δηλώσεις Νετανιάχου για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί "δικαιώματος στην αυτοάμυνα" του Ισραήλ, το οποίο είχαν σπεύσει να αποδεχτούν τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού».

6620913 cc2ab

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μεγάλη ευθύνη για τη στήριξη στο κράτος - δολοφόνο. Από κοινού με την πρεσβεία του Ισραήλ επιχειρούν, αξιοποιώντας και την έλευση του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλοιου, να ξεπλύνουν τα εγκλήματα του κράτους - δολοφόνου, να καταστείλουν κάθε αντίδραση, κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης, στο όνομα του "αντισημιτισμού"», επισημαίνεται.

Τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση έχουν αποφασίσει μια σειρά συνδικαλιστικές οργανώσεις:

Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής.

Οι Ομοσπονδίες Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΟΕΦΣΕΕ), η Ομοσπονδία Λογιστών (ΠΟΛ), Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) και Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ).

Επίσης, η ΕΝΕΔΕΠ, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών, το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, το Σωματείο Καθαριστών - Καθαριστριών Πειραιά, το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία Πειραιά, το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας, το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Αττικής, το Σωματείο Εργαζομένων στο «Allou Fun Park», η Ενωση Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ και Τραπεζών, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Αττικής (ΣΕΤΗΠ), ο Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), ο Σύλλογος Γονένων - Κηδεμόνων ΑμΕΑ Αττικής.

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν επίσης η ΟΓΕ, η ΕΕΔΥΕ, η ΕΕΔΔΑ και το ΜΑΣ.

