Τζόκερ: Όταν ένας τυχερός με 5 ευρώ «σήκωσε» 19,8 εκατ. ευρώ - Οι τυχεροί αριθμοί

Πλουσιότερος κατά …19,8 εκατ. ευρώ έγινε από το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου του 2025 ο παίκτης του Τζόκερ που μάντεψε σωστά και τους 5+1 αριθμούς στην πρώτη κατηγορία, μετά τα διαδοχικά τζακπότ.

Το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του μοιράζει σήμερα Τρίτη 12/8 το Τζόκερ στην κλήρωση και οι τυχεροί αριθμοί αναμένονται το βράδυ μετά τις 22:00. Οι παίκτες που θέλουν να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο του Τζόκερ μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους έως τις 21:30.

Ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχει μοιράσει έως τώρα το Τζόκερ είναι τον Ιανουάριο του 2025. Τι έγινε τότε;

Πλουσιότερος κατά …19,8 εκατ. ευρώ έγινε από το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου του 2025 ο παίκτης του Τζόκερ που μάντεψε σωστά και τους 5+1 αριθμούς στην πρώτη κατηγορία, μετά τα διαδοχικά τζακπότ. Για την ακρίβεια, έγινε πολυεκατομμυριούχος, κερδίζοντας το ασύλληπτο ποσό των 19.890.009,46 ευρώ. Οι αριθμοί που κληρώθηκαν τότε ήταν: 4, 7, 30, 34, 37 και Τζόκερ το 18.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσό που κερδίζει ποτέ ένας μεμονωμένος παίκτης, καθώς και το μεγαλύτερο ποσό που έχει διανείμει ποτέ το opaponline.gr.

Το «χρυσό» δελτίο κόστισε μόλις 5 ευρώ, ο κάτοχός του είχε συμπληρωμένες μόνο 5 στήλες, με νούμερα έμπνευσής του.

Πώς έπαιξε Τζόκερ ο μεγάλος νικητής

Ο ιστορικός νικητής των 19,8 εκατ. ευρώ είχε επιλέξει να καταθέσει το δελτίο του online.

Προκειμένου να συμμετάσχει κανείς διαδικτυακά στις κληρώσεις του Τζόκερ, που διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, χρειάζεται απλώς να μπει στο opaponline.gr ή το Opaponline App, να συμπληρώσει τα νούμερα του δελτίου, είτε με τυχαία επιλογή είτε με την προσωπική του έμπνευση, και στη συνέχεια να καταθέσει το δελτίο του.

Μάλιστα, στο opaponline.gr και το Opaponline App οι παίκτες του Τζόκερ μπορούν να βρουν διαθέσιμα και ομαδικά δελτία, που έχουν συμπληρωμένα περισσότερα από 5 νούμερα, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για κέρδη. Επιπλέον, όλα τα online ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους όλους τους αριθμούς Τζόκερ και έτσι είναι σίγουρο πως παίζοντας κανείς ομαδικό δελτίο μέσω διαδικτύου, θα πετύχει τον αριθμό Τζόκερ.

Μεγάλα ποσά που έχει μοιράσει το Τζόκερ

  1. Το 2024 δόθηκαν 14,5 εκατ. ευρώ στην Αττική και 18,6 εκατ. ευρώ στην Κοζάνη
  2. Ένα από τα μεγαλύτερα τζακ ποτ στην ιστορία παραμένει από τον Απρίλιο του 2010 όταν είχαν μοιραστεί σε τρεις τυχερούς, έπειτα από 14 τζακ ποτ, 19,2 εκατ. ευρώ.
  3. Μεγάλο ποσό δόθηκε τον Νοέμβριο του 2014 όταν δύο τυχεροί μοιράστηκαν συνολικά 18,4 εκατ. ευρώ.
  4. Επίσης, τεράστιο τζακ ποτ σημειώθηκε τον Δεκέμβρη του 2015 όταν στην πρώτη κατηγορία μοιράστηκαν 15,5 εκατ. ευρώ.
  5. Το 2017 όταν το έπαθλο είχε ξεπεράσει τα 16 εκατ. ευρώ.
  6. Ένα άλλο μεγάλο τζακ ποτ σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2009 όταν ένας υπερτυχερός είχε κερδίσει 11 εκατ. ευρώ.
