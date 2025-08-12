Το Τζόκερ κληρώνει σήμερα ποσό ρεκόρ – Πώς να εισπράξω τα κέρδη μου

Η κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιείται το βράδυ της Τρίτης.

Η κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιείται το βράδυ της Τρίτης (12/8), και μοιράζει 25 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία έπειτα από 40 και πλέον συνεχόμενα τζακ ποτ.

Το εν λόγω ποσό είναι το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει μοιράσει ποτέ το παιχνίδι.

Σημειώνεται πως, στις προηγούμενες κληρώσεις δεν έχει βρεθεί κάποιος νικητής στην πρώτη κατηγορία 5+1, παρά μόνο στη δεύτερη κατηγορία με τους τυχερούς να μοιράζονται το ποσό το 100.000 ευρώ.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα σφαιρίδια;

Το υλικό κατασκευής των σφαιριδίων του ΤΖΟΚΕΡ είναι συνθετικό πολυμερές χωρίς πόρους. Το βάρος τους είναι περίπου 4 γραμμάρια και δεν επιτρέπεται να αποκλίνει περισσότερο από +/-0,4 γραμμάρια κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η Επιτροπή πριν από κάθε κλήρωση.

Γιατί δεν ανακοινώνονται τα προσωπικά στοιχεία του μεγάλου νικητή του ΤZOKEΡ;

Σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔ), δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά το μεγάλο νικητή, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ο ΟΠΑΠ σεβόμενος αυτό το δικαίωμα, δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των νικητών.

Πώς μπορώ να εισπράξω τα κέρδη μου;

Η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.

Σημ: Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.

Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο μου;

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.

Ποια είναι η φορολογία κερδών στο ΤΖΟΚΕΡ;

Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:

κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο

κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

*Aνεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.

Σημ: Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.