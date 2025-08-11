Games
Συνελήφθη 19χρονος για ληστείες σε Ηράκλειο, Πεύκη και Νέα Ιωνία

Συνελήφθη 19χρονος για ληστείες σε Ηράκλειο, Πεύκη και Νέα Ιωνία Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΡΧΕΙΟ/EUROKINISSI
Ο 19χρονος μαζί με άλλα μέλη της συμμορίας που αναζητούνται, διέπρατταν ληστείες σε περίπτερα και μίνι μάρκετ.

Ένας 19χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς για ληστείες σε περίπτερα και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, ληστρική κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ αναζητούνται και άλλα μέλη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ, εντοπίστηκε στις 7 Αυγούστου στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ένας 19χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση. Ο 19χρονος, λίγες ώρες νωρίτερα, μαζί με ένα συνεργό του, ακινητοποίησαν έναν υπάλληλο περιπτέρου με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο.

Πώς δρούσε η συμμορία

Τα μέλη της ομάδας, κυρίως βραδινές ώρες, όπου η κίνηση ήταν μειωμένη, προσέγγιζαν υπαλλήλους περιπτέρων και μίνι μάρκετ και αφού τους απειλούσαν με τη μαχαίρι, αφαιρούσαν χρήματα ενώ δε δίσταζαν να ασκήσουν σωματική βία σε περίπτωση που τα θύματά τους αντιστέκονταν.

Από έρευνα στο σπίτι του 19χρονου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

- ρούχα που χρησιμοποίησε για τις ληστείες,

- 2 τρίφτες,

- 7 συσκευές κινητών τηλεφώνων και

- μαχαίρι.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Ηρακλείου, της Πεύκης και της Νέας Ιωνίας. Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

