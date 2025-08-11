Πού έχει φωτιά τώρα: Μέτωπα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, στην Αρχαία Νεμέα και στη Μεγάλη Βόλβη

Δείτε πού έχει φωτιά σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου.

Φωτιές σε Μεσσηνία, Θεσσαλονίκη και Αρχαία Νεμέα ξέσπασαν σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν το χωριό, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ με νέο μήνυμα μέσω 112, καλούνται οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Συγκεκριμένα, το νέο μήνυμα μέσω 112 αναφέρει ότι όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Αυτήν ώρα στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ, καθώς και 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από αέρος.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά στη Μεγάλη Βόλβη

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης ξέσπασε πριν από λίγο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και εναέρια μέσα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο για την κατάσβεσή της σπεύδουν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σημαντική είναι η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.

LIVE