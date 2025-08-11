Φωτιά τώρα στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας - Μήνυμα από το 112

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://twitter.com/112Greece/status/1954890405486465444}

{https://twitter.com/pyrosvestiki/status/1954889149825323250}