Έρχεται δροσερός 15Αυγουστος: Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία, τι θα γίνει στην Αθήνα

Έρχεται δροσερός 15Αυγουστος: Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία, τι θα γίνει στην Αθήνα Φωτογραφία: Eurokinissi
Οι πρώτες εκτιμήσεις. Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για όλη την εβδομάδα.

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν αυτές τις ημέρες με τα προγνωστικά μοντέλα ήδη να δείχνουν πώς θα κυμανθεί ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο.

Οι άνεμοι σήμερα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί με τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

Η θερμοκρασία επίσης, σήμερα σημειώνει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Τυχεροί όσοι βρίσκονται στις Κυκλάδες ή στη βόρεια Κρήτη όπου το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Μάλιστα, όσο αφορά στον Δεκαπενταύγουστο, τόνισε πως δεν θα έχουμε 8 μποφόρ και θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Στην Αθήνα, θα κυμανθεί γύρω στους 34 βαθμούς. «Ένας όμορφος και δροσερός Δεκαπενταύγουστος» σχολίασε ο κ. Γιαννόπουλος.

Επίσης, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί πως αν και σε συνθήκες καύσωνα επιστρέφει ο καιρός από τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τους 41 βαθμούς, η θερμοκρασία θα αρχίζει να πέφτει από την Τετάρτη (13/8).

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-08-2025

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 39, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

