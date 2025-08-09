Games
Πειραιάς: Συνελήφθησαν δύο ηλικιωμένοι Ιταλοί για συμμετοχή σε υποθέσεις διαφθοράς 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Στη σύλληψη δύο Ιταλών, που καταζητούνταν για ξέπλυμα μεγάλων χρηματικών ποσών, που προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες και υποθέσεις διαφθοράς, προχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής (8/8) στον Πειραιά η αστυνομία.

Οι δύο συλληφθέντες, ένας άνδρας 72 ετών και μία γυναίκα 68 ετών, επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο που είχε φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά και εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Σταθμού Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος Πειραιώς στον έλεγχο που τους έγινε κατά την αποβίβασή τους.

Διώκονται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Οικονομική και Δικαστική Αστυνομία της Τυνησίας, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται ότι μετέφεραν χρηματικά ποσά, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και υποθέσεις διαφθοράς, σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν στην Τυνησία, με σκοπό τη νομιμοποίησή τους.

