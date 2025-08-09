Games
Ελλάδα

Φωτιά στον Κουβαρά: Εκκένωση της Ζ΄ Παιδικής Κατασκήνωσης Κερατέας για προληπτικούς λόγους

Φωτιά στον Κουβαρά: Εκκένωση της Ζ΄ Παιδικής Κατασκήνωσης Κερατέας για προληπτικούς λόγους Φωτογραφία: Eurokinissi
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου.

Σε προληπτική εκκένωση της Ζ΄ Παιδικής Κατασκήνωσης στον Διόνυσο Κερατέας, λόγω εκδήλωσης φωτιάς προχώρησε ο Δήμος.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του Δήμου Λαυρεωτικής αναφέρεται πως: «Η Ζ΄ Παιδική Κατασκήνωση στον Διόνυσο Κερατέας εκκενώθηκε προληπτικά, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή Μερέντα Μαρκοπούλου. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν με λεωφορεία του Δήμου στο ΚΑΠΗ Κερατέας, όπου παραμένουν απόλυτα ασφαλή και υπό την επίβλεψη υπευθύνων.

Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης και η Πολιτική Προστασία του Δήμου εφάρμοσαν βήμα-βήμα τη διαδικασία που έχει οριστεί, διασφαλίζοντας την ήρεμη και ασφαλή μετακίνηση όλων των παιδιών. Η αποτελεσματική εφαρμογή των πρωτοκόλλων οφείλεται και στις δύο πρόσφατες ασκήσεις εκκένωσης, οι οποίες βοήθησαν προσωπικό και παιδιά να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι.

Η φωτιά έχει κατασβεστεί και αναμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ώστε να ξεκινήσει η ασφαλής επιστροφή των παιδιών στην κατασκήνωση».

