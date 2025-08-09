Σε ύφεση οι φωτιές σε Ανατολική Αττική και Ηλεία: Ένας νεκρός και τεράστιες καταστροφές

Οι ισχυροί άνεμοι επιμένουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Σε ύφεση είναι οι φωτιές σε Ανατολική Αττική και Ηλεία.

Ένας νεκρός στην Κερατέα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις χθες εντόπισαν εντός πλινθόκτιστης κατασκευής, απανθρακωμένο, ηλικιωμένο άνδρα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς σε αυτή, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Ο άνδρας ήταν 76 ετών, ενώ πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία που επικαλείται μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν ότι έμενε μόνος του και δεν είχε επικοινωνία με τους συγγενείς του.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Η ολονύχτια μάχη και η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής και των εθελοντών και οι μαζικές ρίψεις από τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας, έχουν οδηγήσει σε μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα, στα πύρινα μέτωπα της Ανατολικής Αττικής.

Με το πρώτο φως της ημέρας, στη μάχη μπήκαν και πάλι τα εναέρια μέσα, προκειμένου να καταφέρουν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι, που ήδη πνέουν σε μεγάλες εντάσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτή την ώρα η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη, ενώ επισήμως από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται σε ύφεση.

Η μάχη θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αφού υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες, ενώ ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων είναι τεράστιος, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Μεγάλες καταστροφές - Καταγγελία για εμπρησμό

Το φως της ημέρας αποκάλυψε εικόνες τεράστιας φυσικής καταστροφής σε μια τεράστια έκταση στην Ανατολική Αττική, ενώ είναι πολλά τα σπίτια που έχουν καεί ολοσχερώς και ακόμα περισσότερα εκείνα που έχουν υποστεί ζημιές.

Οργή προκαλεί η καταγγελία που έκανε στο ΕΡΤNews, ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, ο οποίος έκανε ξεκάθαρα λόγο για εμπρησμό, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ήδη οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με την πύρινη λαίλαπα, σε δύο νέα μέτωπα, στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου, όπου και εντοπίστηκε γκαζάκι, ενώ εθεάθη να φεύγει με μηχανάκι από την περιοχή ένα άτομο που κινούνταν ύποπτα στο σημείο που αμέσως μετά ξέσπασε η νέα εστία πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά , Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.