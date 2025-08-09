Games
Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου
Αν και οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελλώδεις και σήμερα είναι δεν έχει ανακοινωθεί απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου και έτσι τα πλοία αναχώρησαν κανονικά για τους προορισμούς τους.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ πνέουν και σήμερα στο Αιγαίο, ωστόσο δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου.

Το σαββατοκύριακο αναμένεται να κυλήσει με καλό καιρό και περιορισμένη αστάθεια και βροχές, ωστόσο το πεδίο των ανέμων θα παραμείνει ενισχυμένο στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Χθες οι ισχυροί βοριάδες που έφταναν μέχρι και τα 9 μποφόρ κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες κράτησαν δεμένα στα λιμάνια τα πλοία από το πρωί προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν προς τα νησιά. Από τα 25 προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν τελικά τα 19, ενώ αρκετοί επιβάτες προχώρησαν σε ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων.

Από το βράδυ άρχισε σταδιακά η αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ νωρίτερα για να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικά σχέδια πλεύσης, ώστε κάποια πλοία να προσεγγίσουν με ασφάλεια τα λιμάνια προορισμού.

Αν και οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελλώδεις και σήμερα είναι δεν έχει ανακοινωθεί απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου και έτσι τα πλοία αναχώρησαν κανονικά για τους προορισμούς τους.

Ακόμη μια ημέρα ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται να είναι η σημερινή λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Στην Αττική και ακόμη 8 περιοχές αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, με βάση τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

  1. Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
  3. Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)
  4. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)
  5. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
  6. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  7. Περιφέρεια Πελοποννήσου
  8. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)
  9. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  10. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  11. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  12. Περιφέρεια Κρήτης
  13. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Εβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  14. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Ορους)
  15. Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)
