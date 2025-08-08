Games
Προφυλακιστέος ο νυν TikToker, πρώην αστυνομικός, για διακίνηση κοκαΐνης

Προφυλακιστέος ο νυν TikToker, πρώην αστυνομικός, για διακίνηση κοκαΐνης Φωτογραφία: ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
Μαζί με τον γνωστό TikToker και πρωην αστυνομικό προφυλακιστηκε και ο 22χρονος φίλος του.

Προφυλακιστέος για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης κρίθηκε ο πρώην αστυνομικός και νυν γνωστός TikToker μετά την πολύωρη απολογία του.

Μαζί του προφυλακίστηκε και ο 22χρονος φίλος του. Και οι δύο συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των Αδιάφθορων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο πρώην αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι ούτε γνώριζε, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα κοκαΐνης . Ο 22χρονος φέρεται να αποδέχθηκε στην απολογία του ότι η κοκαΐνη ήταν δική του.

