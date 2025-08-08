Τέμπη: Παραγγελία του ανακριτή για τη σχέση Πασπαλά με το ΑΠΘ

O κ. Πασπαλάς εμφανίστηκε αυτοβούλως στην υπόθεση των Τεμπών, με τεχνική έκθεση που συνέταξε ο ίδιος, χωρίς παραγγελία από κάποιο συγγενή θύματος ή άλλον εμπλεκόμενο στην υπόθεση, δηλώνοντας επιστημονικός συνεργάτης του ΑΠΘ και εκπρόσωπος του πανεπιστημίου σε επιτροπές του ΕΛΟΤ.

Με ιδιόχειρο σημείωμα στο κείμενο του αιτήματος συγγενών θυμάτων προκειμένου να ζητηθούν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στοιχεία για την σχέση του κ. Κωνσταντίνου Πασπαλά με το πανεπιστήμιο ο εφέτης ανακριτής, που χειρίζεται την υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ενημερώνει για την σχετική ανακριτή του παραγγελία.

Να σημειωθεί ότι στις 18 Ιουλίου 2025, 8 συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν εγγράφως αίτημα στον εφέτη ανακριτή, αντίστοιχο με αυτό που υποβλήθηκε για τους υπόλοιπους τεχνικούς συμβούλους και πραγματογνώμονες προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση του κ. Πασπαλά με το ΑΠΘ και οι επιστημονικές ιδιότητες που ο ίδιος δήλωσε ότι κατέχει.

Οι συγγενείς που κατέθεσαν το αίτημα ζητούν μέσω του εφέτη ανακριτή να διερευνηθούν οι επιστημονικές ιδιότητες από το Αριστοτέλειο καθώς και σε σχέση με τα επιμέρους ζητήματα επί των οποίων «εκφέρει κατηγορηματική άποψη». Μάλιστα στο αίτημα γίνεται επίκληση σε πρόσφατη διάταξη του εφέτη ανακριτή, η οποία στηρίζεται εξολοκλήρου στις επιστημονικές απόψεις του κ. Πασπαλά.

Ο εφέτης ανακριτής ενημέρωσε ότι έστειλε παραγγελία στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, προκειμένου να αποσταλεί βεβαίωση για τον χρόνο συνεργασίας και την ειδικότητα του κ. Πασπαλά ως επιστημονικού συνεργάτη. Η ενημέρωση είναι ιδιόχειρη στο κείμενο της αίτησης και φέρει ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2025.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Dnews επικοινώνησε με email τόσο με την Πρυτανική Αρχή όσο και με την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την σχέση του Ιδρύματος με τον κ. Πασπαλά, χωρίς ποτέ να λάβει απάντηση.