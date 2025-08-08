Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κακοκαιρία «Daniel»: Νέα ρύθμιση οφειλών για τους πληγέντες

Κακοκαιρία «Daniel»: Νέα ρύθμιση οφειλών για τους πληγέντες Φωτογραφία: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI
Αναλυτικά οι οφειλές που υπάγονται στις νέες ρυθμίσεςι για τους πληγέντες από την κακοκαιρία Daniel.

Νέα ρύθμιση οφειλών για όσους πλημμυροπαθείς από την κακοκαιρία «Daniel», θέτει σε εφαρμογή η ΑΑΔΕ, με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα (Α 1117/2025).

Από την Παρασκευή 8 Αυγούστου και έως τις 30 Αυγούστου, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Ρυθμίσεις Οφειλών >Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5222/2025.

Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνον εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ποιες οφειλές υπάγονται:

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής έως τις 31/7, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία "Daniel" (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 5184/2025). Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα:

- αποπληρωμής σε έως 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ)

- αναστολής της λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης

- χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

- αναστολής ποινικών διώξεων για οφειλές προς το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30- 17:00.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Ποια επαγγέλματα αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Ποια επαγγέλματα αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Πώς θα προστατευτείτε από την φωτιά, τον καπνό και τη στάχτη

Πώς θα προστατευτείτε από την φωτιά, τον καπνό και τη στάχτη

Νέο χάπι λειτουργεί σαν το Ozempic – Βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν 12,5 κιλά

Νέο χάπι λειτουργεί σαν το Ozempic – Βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν 12,5 κιλά

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Κακοκαιρία Daniel - Elias: Νέος κύκλος αποζημιώσεων, τα ποσά ανά καλλιέργεια

Κακοκαιρία Daniel - Elias: Νέος κύκλος αποζημιώσεων, τα ποσά ανά καλλιέργεια

Οικονομία
Κακοκαιρία Daniel: «Στο περίμενε» οι αποζημιώσεις δυο χρόνια μετά την θεομηνία, σε απόγνωση οι αγρότες

Κακοκαιρία Daniel: «Στο περίμενε» οι αποζημιώσεις δυο χρόνια μετά την θεομηνία, σε απόγνωση οι αγρότες

Ελλάδα
Βουλή: Διαβιβάστηκε δικογραφία κατά Κικίλια για τον Daniel

Βουλή: Διαβιβάστηκε δικογραφία κατά Κικίλια για τον Daniel

Πολιτική
ΕΦΚΑ: Έρχεται ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις - Ιδιώτες στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων εισφορών

ΕΦΚΑ: Έρχεται ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις - Ιδιώτες στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων εισφορών

Οικονομία

NETWORK

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

ienergeia.gr
Κολύμβηση μετά από αρθροσκόπηση ώμου: Πότε είναι ασφαλής;

Κολύμβηση μετά από αρθροσκόπηση ώμου: Πότε είναι ασφαλής;

healthstat.gr
Ιός Τσικουνγκούνια: 65 κρούσματα σε Γαλλία και Ιταλία – Παραμένει ο συναγερμός στην Κίνα

Ιός Τσικουνγκούνια: 65 κρούσματα σε Γαλλία και Ιταλία – Παραμένει ο συναγερμός στην Κίνα

healthstat.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Πώς θα καταπολεμήσετε την πιτυρίδα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πώς θα καταπολεμήσετε την πιτυρίδα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

healthstat.gr