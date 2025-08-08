Games
Νέο πλαίσιο δόμησης: Οι επόμενες κινήσεις για τον ΝΟΚ

Η απόφαση θα ορίσει, μεταξύ άλλων, τι θεωρείται έναρξη οικοδομικών εργασιών, περιλαμβάνοντας περιπτώσεις όπως εκσκαφές, κατεδαφίσεις, αρχαιολογικές εργασίες και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που απέστειλε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία θα καθορίσει το πλαίσιο εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Η απόφαση αυτή θα ορίσει, μεταξύ άλλων, τι θεωρείται έναρξη οικοδομικών εργασιών, περιλαμβάνοντας περιπτώσεις όπως εκσκαφές, κατεδαφίσεις, αρχαιολογικές εργασίες και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και την κατεύθυνση της πολεοδομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Με βάση τη νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, όσοι ξεκίνησαν οικοδομικές εργασίες έως τις 11 Δεκεμβρίου 2024 και δεν έχουν εκκρεμείς προσφυγές μπορούν να αξιοποιήσουν τα κίνητρα του ΝΟΚ, όπως αυξήσεις στο ύψος των κτιρίων. Όσοι δεν ξεκίνησαν έως την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να αναθεωρήσουν την οικοδομική τους άδεια, αφαιρώντας τα στοιχεία που κρίθηκαν αντισυνταγματικά, όπως πατάρια, δώματα και πισίνες, τα οποία πλέον προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η απώλεια δικαιώματος δόμησης περιορίζεται μόνο στο τμήμα που αφορά τις προσαυξήσεις, δηλαδή από 1 έως 2,5 μέτρα. Οι αναθεωρήσεις θα διενεργούνται χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις και χωρίς καθυστερήσεις, ενώ για έργα ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα προβλέπεται περιβαλλοντικό ισοζύγιο για τη συνέχιση της υλοποίησης.

