Φωτιά τώρα στη Ροδόπη - Καίει δασική έκταση

Φωτιά τώρα στη Ροδόπη - Καίει δασική έκταση Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ΑΡΧΕΙΟΥ/EUROKINISSI)
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, περίπου στις 15:20 στην περιοχή Μελίταινα στη Ροδόπη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει δασική έκταση και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στη Ροδόπη σε δύσβατο σημείο

Μαίνεται η φωτιά σε δασική περιοχή στη Μελίταινα, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στην ορεινή Ροδόπη.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, δυσχεραίνοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν να προσεγγίσουν το μέτωπο. Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις για τον περιορισμό της φωτιάς.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ οι συνθήκες που επικρατούν – άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία – έχουν σημάνει κόκκινο συναγερμό για το ενδεχόμενο εξάπλωσης της φωτιάς.

