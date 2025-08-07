Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρή η 74χρονη κολυμβήτρια

Η άτυχη 74χρονη που αγνοούνταν από παραλία της Γλυφάδας, εντοπίστηκε χωρίς της αισθήσεις της σε βραχώδες σημείο.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 74χρονη κολυμβήτρια που αγνοούνταν από την ακτή της Γλυφάδα και ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού της.

Η 74χρονη εντοπίστηκε σε παρακείμενη βραχώδη ακτή. Ανασύρθηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκε στην παραλία ΠΙΚΠΑ Βούλας με τη βοήθεια ιδιωτικού ναυαγοσωστικού σκάφους.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.