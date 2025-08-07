Games
Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρή η 74χρονη κολυμβήτρια

Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρή η 74χρονη κολυμβήτρια
Η άτυχη 74χρονη που αγνοούνταν από παραλία της Γλυφάδας, εντοπίστηκε χωρίς της αισθήσεις της σε βραχώδες σημείο.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 74χρονη κολυμβήτρια που αγνοούνταν από την ακτή της Γλυφάδα και ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού της.

Η 74χρονη εντοπίστηκε σε παρακείμενη βραχώδη ακτή. Ανασύρθηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκε στην παραλία ΠΙΚΠΑ Βούλας με τη βοήθεια ιδιωτικού ναυαγοσωστικού σκάφους.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Συναγερμός στη Γλυφάδα: Αγνοείται κολυμβήτρια

Ελλάδα

Συναγερμός στη Γλυφάδα: Αγνοείται κολυμβήτρια

Ελλάδα
Τραγωδία στη Ροδόπη: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την 12χρονη

Ελλάδα

Τραγωδία στη Ροδόπη: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την 12χρονη

Ελλάδα
Τραγωδία στο Άγιος Όρος: Απανθρακώθηκε ο οδηγός μετά από πτώση φορτηγού σε χαράδρα

Ελλάδα

Τραγωδία στο Άγιος Όρος: Απανθρακώθηκε ο οδηγός μετά από πτώση φορτηγού σε χαράδρα

Ελλάδα
Χιλιάδες κόσμου στη συναυλία-αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Entertainment

Χιλιάδες κόσμου στη συναυλία-αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Entertainment

