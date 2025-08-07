Τριήμερο με ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν από σήμερα αυξάνουν τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ένα κρίσιμο τριήμερο διανύει καιρικά η χώρα από σήμερα, καθώς ισχυρά μελτέμια θα φθάσουν τοπικά έως τα 9 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στο κλείσιμο του Εθνικού Κήπου, ενώ περιστατικό με πτώση δέντρου σημειώθηκε στην Ερμού, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιους τραυματισμός.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action 24 Δημήτρη Παπαϊωάννου, από σήμερα τα μελτέμια θα παρουσιάσουν σταδιακή ενίσχυση στο κεντρικό Αιγαίο. Οι βοριάδες θα είναι πολύ ενισχυμένοι και από αύριο Παρασκευή θα υπάρξει εκ νέου ενίσχυση, φθάνοντας μέχρι και τα 9 μποφόρ.

Σήμερα οι ριπές του ανέμου ξεπερνούν σε κάποιες περιοχές τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Αύριο Παρασκευή ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν και στην Αττική και σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος είναι «ακραίος».

Τυράσκη: Μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι ισχυροί άνεμοι

Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού από σήμερα τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Στο Αιγαίο η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ και την Παρασκευή είναι πιθανό να φτάσει τοπικά και τα 9 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή των βορείων Κυκλάδων και του Στενού Καφηρέα.

Παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Πέμπτη στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 32 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 και πιθανώς 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα στην Κρήτη και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Διυπουργική - συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, όπου επισημάνθηκε ο αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Στη σύσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε κατάσταση επιφυλακής σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τα yπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Τουρισμού.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα έχουν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και παραχωρησιούχοι.

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), καθώς και η Δασική Υπηρεσία.

Τέλος, σε αυξημένη ετοιμότητα οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Έπεσε δέντρο στην Ερμού

Από τύχη δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός σήμερα στην Ερμού, όταν λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσε δέντρο!

Το δέντρο, που βρίσκεται στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας, έσπασε και έπεσε στο έδαφος.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ, ενώ το δέντρο θα απομακρυνθεί με μέριμνα του δήμου Αθηναίων.

Εκλεισε ο Εθνικός Κήπος

Ο Εθνικός Κήπος έκλεισε για το κοινό λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Η απόφαση για την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός του Εθνικού Κήπου θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Παρασκευή

Ακραίος είναι ο κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο, Παρασκευή, σε Αττική, Κύθηρα, Κορινθία, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Βοιωτίας, της Εύβοιας και της Λακωνίας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός (κατηγορίας 4) και υψηλός κίνδυνος (κατηγορίας 3) είναι στο υπόλοιπο της νησιωτικής χώρας καθώς και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.

