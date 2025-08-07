Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Αλλάζει ο καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο και συναγερμός για φωτιά στην Αττική

Αλλάζει ο καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο και συναγερμός για φωτιά στην Αττική
Συναγερμός για πυρκαγιές εξαιτίας των ισχυρών ανέμων: Ο καιρός μέχρι και την επόμενη Δευτέρα.

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωναμε με την ΕΜΥ οι βροχές θα περιοριστούν σήμερα στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά, μέχρι το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Τα δύο «θαυματουργά» ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη

Εορτολόγιο: Τα δύο «θαυματουργά» ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη

Ελλάδα
Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Οικονομία

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά: Θα φτάσει τους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στη Θράκη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία παροδικές τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά 7 και πιθανώς 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 8 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 9 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 10 Αυγούστου

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Δευτέρα 11 Αυγούστου

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα Πέμπτη (7/8/25) σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο και Κυκλάδες, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

250807-0-975x1024_2b123.jpg

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Μελέτη αποκαλύπτει: Πώς χωρίζει το 86% των ζευγαριών στην Ελλάδα

Μελέτη αποκαλύπτει: Πώς χωρίζει το 86% των ζευγαριών στην Ελλάδα

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Στροφή στα μπλε τιμολόγια εν μέσω ανόδου των τιμών ρεύματος στην Ευρώπη

Στροφή στα μπλε τιμολόγια εν μέσω ανόδου των τιμών ρεύματος στην Ευρώπη

Αυξήσεις στα τέλη νέων ηλεκτρικών συνδέσεων προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ

Αυξήσεις στα τέλη νέων ηλεκτρικών συνδέσεων προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ

Σχετικά Άρθρα

Έρχεται τριήμερο με θυελλώδεις ανέμους και 8 μποφόρ – Οι περιοχές που επηρεάζονται

Έρχεται τριήμερο με θυελλώδεις ανέμους και 8 μποφόρ – Οι περιοχές που επηρεάζονται

Ελλάδα
Ισχυρή καταιγίδα σαρώνει τώρα τα νότια προάστια της Αττικής

Ισχυρή καταιγίδα σαρώνει τώρα τα νότια προάστια της Αττικής

Ελλάδα
Καιρός: Τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες - Ζέστη διαρκείας μετά τις 15 Αυγούστου

Καιρός: Τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες - Ζέστη διαρκείας μετά τις 15 Αυγούστου

Ελλάδα
Μετεωρολόγος εξηγεί γιατί «πέφτουν έξω» οι προγνώσεις

Μετεωρολόγος εξηγεί γιατί «πέφτουν έξω» οι προγνώσεις

Διεθνή

NETWORK

Πώς θα ρυθμίσετε το εσωτερικό ρολόι του μωρού σας ώστε να κοιμάται το βράδυ

Πώς θα ρυθμίσετε το εσωτερικό ρολόι του μωρού σας ώστε να κοιμάται το βράδυ

healthstat.gr
RUNFASTER4EU: Καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας ελαιούχων φυτών σε γεωργικές εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας

RUNFASTER4EU: Καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας ελαιούχων φυτών σε γεωργικές εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας

ienergeia.gr
«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

healthstat.gr
Ο διεθνής Τύπος για την εισαγωγή της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Ο διεθνής Τύπος για την εισαγωγή της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

ienergeia.gr
Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

healthstat.gr
Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Θεσσαλονίκη: Δύο νέοι σύγχρονοι σταθμοί επισκευής ποδηλάτων στη Νέα Παραλία

Θεσσαλονίκη: Δύο νέοι σύγχρονοι σταθμοί επισκευής ποδηλάτων στη Νέα Παραλία

ienergeia.gr