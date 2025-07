Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Προστάτευσε σήμερα όσα έχτισες με κόπο, με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.

Καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει ήλιος, θάλασσα… αλλά και μια υπενθύμιση πως η καθημερινότητα μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι πυρκαγιές που ξεσπούν κάθε χρόνο, η πιθανότητα ενός σεισμού – μικρού ή μεγάλου – ή ακόμα και μια καταιγίδα, είναι καταστάσεις που δεν θέλεις να ζήσεις, αλλά ξέρεις ότι μπορούν να συμβούν.

Το σπίτι σου είναι πολλά περισσότερα από τέσσερις τοίχους, είναι το καταφύγιό σου. Εκεί που ξυπνάς κάθε πρωί, που ακούγονται τα γέλια των αγαπημένων σου, που φυλάς τις αναμνήσεις σου.

Και σε έναν κόσμο που αλλάζει, το να το φροντίζεις σωστά δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Γιατί ό,τι έχει αξία για σένα, χρειάζεται να το προστατεύεις έγκαιρα. Ώστε, ό,τι κι αν φέρει η ζωή, να σε βρει έτοιμο/η.

Η φροντίδα του σπιτιού σου ξεκινά από εσένα

Από μικρά μέχρι μεγάλα περιστατικά, οι απρόβλεπτες ζημιές στο σπίτι μπορεί να φέρουν άγχος και οικονομική επιβάρυνση. Είτε πρόκειται για πυρκαγιά, πλημμύρα ή ακόμα και για βραχυκύκλωμα, είναι σημαντικό να νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος/η.

Μέσα από δύο ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, το My Home First Ευέλικτο και το My Home First Ολοκληρωμένο της Eurolife FFH, μπορείς να εξασφαλίσεις ότι η κατοικία σου είναι καλυμμένη για μια μεγάλη γκάμα περιστατικών, από ζημιές στο κτήριο ή στο περιεχόμενο του σπιτιού, μέχρι διαρροές, θραύσεις σωληνώσεων, πλημμύρες, βανδαλισμούς και πολλά ακόμη. Μπορείς επίσης να επιλέξεις πρόσθετες καλύψεις, ανάλογα με τις ανάγκες σου.

Αν αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι το περιεχόμενο του σπιτιού σου, είτε είσαι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής, το πρόγραμμα Sweet Home Content είναι σχεδιασμένο ειδικά για σένα. Προσφέρει βασική κάλυψη για γεγονότα όπως πυρκαγιά και κεραυνό, έκρηξη, κλοπή, βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών ακόμα και αλλοίωση τροφίμων, με δυνατότητα προσθήκης έξτρα καλύψεων. Το κόστος ξεκινά μόλις από 35€ το χρόνο για το σπίτι σου και από €45 το χρόνο για το εξοχικό σου, μια μικρή επένδυση για μια πολύ μεγάλη σιγουριά.

Γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται με πράξεις

Όταν κάτι συμβεί, θες να ξέρεις ότι η διαδικασία θα είναι όσο πιο άμεση και ξεκάθαρη γίνεται. Για ζημιές έως 10.000€, η αποζημίωση κινείται γρήγορα: σε 1 ώρα ανοίγει ο φάκελος (αν η αναγγελία γίνει έως 14:30), η εκτίμηση γίνεται άμεσα, και το ποσό καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή. Όλα με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Επιπλέον, έχεις πρόσβαση 24/7 σε υπηρεσία άμεσης επέμβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και τη σιγουριά ότι η επισκευή θα γίνει σωστά, με 6μηνη εγγύηση από εξειδικευμένο συνεργείο.

Όσο περισσότερα προστατεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις

Αν ήδη έχεις ασφάλεια της Eurolife FFH, μέσα από το πρόγραμμα EurolifeSYN+ μπορείς να κερδίσεις εκπτώσεις στο 2ο και σε κάθε επιπλέον ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η συνολική σου ασφάλιση γίνεται πιο οικονομική, χωρίς να χάνεις σε κάλυψη.

Και μην ξεχνάς! Ασφαλίζοντας την κατοικία σου για κινδύνους όπως σεισμός, πυρκαγιά ή πλημμύρα, μπορείς να επωφεληθείς από μείωση έως και 20% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7Ζ που έχει προστεθεί στο αρ. 3 Ν. 4223/2023 [1] και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

Καλύψεις χωρίς εκπλήξεις και χωρίς κόστος

Κάποια πράγματα είναι απλά ανακούφιση να τα ξέρεις: Αν έχεις επιλέξει τα προγράμματα My Home First Ευέλικτο ή Ολοκληρωμένο, μπορείς να ασφαλίσεις το σπίτι σου για συγκεκριμένους κινδύνους – όπως πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, κλοπή από διάρρηξη, διαρροή νερού, θραύση σωληνώσεων ή ζημιές προς γείτονες από πυρκαγιά – χωρίς να πληρώνεις ούτε ευρώ από την τσέπη σου.

Η συμμετοχή σου στα έξοδα για αυτές τις καλύψεις είναι μηδενική, γιατί το κόστος το αναλαμβάνει εξολοκλήρου η Eurolife FFH. Εσύ το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και να νιώθεις σίγουρος/η ότι δεν θα βρεθείς προ εκπλήξεων όταν τις χρειαστείς.

Η κατοικία σου είναι επένδυση, φρόντισέ την όπως της αξίζει

Αν διαχειρίζεσαι ακίνητο για βραχυχρόνια μίσθωση, τα ίδια προγράμματα σε καλύπτουν πλήρως. Έτσι, μπορείς να νιώθεις προστασία από απρόβλεπτα γεγονότα και κατά τη διάρκεια μιας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Για να νιώθεις ασφαλής στο μέρος που αγαπάς περισσότερο

Επειδή κάθε σπίτι έχει τη δική του προσωπικότητα, αλλά και τις δικές του ανάγκες, είναι σημαντικό να έχεις τη δυνατότητα να το προστατεύεις όπως εσύ θέλεις.

Με επιλογές που προσαρμόζονται σε σένα και με υπηρεσίες που σε στηρίζουν στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια.

Η αίσθηση του να επιστρέφεις σε ένα ασφαλές και ήρεμο σπίτι είναι ανεκτίμητη. Και μπορείς να τη διασφαλίσεις, ξεκινώντας από σήμερα.