Η Eurolife FFH απέσπασε ακόμα μια διάκριση, αυτή τη φορά στα Healthcare Business Awards 2025, κατακτώντας το Gold βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμο Ασφαλιστικό Προϊόν» για το νοσοκομειακό πρόγραμμα My Health F1rst.

Το My Health F1rst έχει στον πυρήνα του κάθε ασφαλισμένο που θέλει να έχει τη δύναμη της επιλογής στην ασφάλιση της υγείας του, ώστε να αντιμετωπίζει προγραμματισμένες νοσηλείες και απρόοπτα περιστατικά με σιγουριά, ευελιξία και διαφάνεια. Αυτή ακριβώς είναι η καινοτομία του προγράμματος· ο ασφαλισμένος, με πιο οικονομικό ασφάλιστρο*, μπορεί να επιλέξει το γιατρό και το νοσοκομείο της προτίμησής του, συμβεβλημένο ή μη, με πλήρη διαφάνεια στην κάλυψη δαπανών και στις παροχές. Με ευέλικτες επιλογές αποζημίωσης, ψηφιακή εξυπηρέτηση και επιπλέον προνόμια, το My Health F1rst είναι μια σύγχρονη, προσιτή και ποιοτική λύση ασφάλισης υγείας που αναγνωρίζει και σέβεται τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων.

Ο Μπάμπης Αναστασιάδης, Chief Product Manager της Eurolife FFH, δήλωσε σχετικά: «Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει το όραμά μας να δημιουργούμε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται καθημερινά. Το My Health F1rst δίνει στους ασφαλισμένους μας τη δύναμη να επιλέγουν το γιατρό και το νοσοκομείο που θέλουν, ώστε να αισθάνονται πιο σίγουροι και προστατευμένοι απέναντι σε μια ενδεχόμενη νοσηλεία».

Η βράβευση στα Healthcare Business Awards αποτελεί μια ακόμα αναγνώριση της δέσμευσης της εταιρείας να δημιουργεί λύσεις που επιτρέπουν στους ανθρώπους να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά, αλλά και που ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health First, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II της Eurolife FFH, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.