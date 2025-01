Τέμπη: 30 από τους 57 νεκρούς καήκαν ζωντανοί - Πλημμύρα οργής σε πάνω από 179 πόλεις

Ποτάμι οργής για την δολοφονία των Τεμπών. Οι εκδηλώσεις της Κυριακής με κεντρικό σύνθημα «Δεν έχω οξυγόνο».

Δύο χρόνια συμπληρώνονται στις 23 Φεβρουαρίου του 2025 από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που κόστισε την ζωή 57 ανθρώπων μετά από σφοδρή μετωπική σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας της Hellenic Train με εμπορική αμαξοστοιχία.

Στο χρονικό διάστημα αυτό, συνεχώς νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας με το πιο πρόσφατο ένα νέο ηχητικό ντοκουμέντο από τη μοιραία νύχτα.

Το ηχητικό ντοκουμέντο προκάλεσε νέα οργή στους συγγενείς των θυμάτων αλλά και στην ελληνική κοινωνία, καθώς φαίνεται ότι δεκάδες από τους επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους όχι από τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, αλλά από την έκρηξη που προκλήθηκε από το φορτίο του εμπορικού τρένου.

«Υπάρχουν και χειρότερα στα ηχητικά»

Ο Παύλος Ασλανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα κι ο οποίος ακούγεται στο ηχητικό, μίλησε στην εκπομπή για το νέο στοιχείο που είδε το φως της δημοσιότητας.

«Όταν το ακούσαμε ήμασταν 5 γονείς όπου και των 5 τα παιδιά κάηκαν ζωντανά. Κοιταζόμασταν και δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε. Δυστυχώς, όλο αυτό έχει γίνει από ανθρώπους του εξωτερικού, από την Ελλάδα δεν έχει βοηθήσει κανένας. Ο κ. Παπαδάκης που είναι στην ομάδα του κ. Κοκοτσάκη μόνο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός έβγαλε το ηχητικό και υπάρχουν και χειρότερα στα ηχητικά. Εγώ ήμουν ενάντια στο να βγουν τα ηχητικά αλλά όταν βλέπουμε την απαξίωση, που το προσκομίζουμε στον ανακριτή, και μας λέει για έλαια σιλικόνης και άλλες ηλιθιότητες που του έχουν πει, ήταν επιτακτική ανάγκη για να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο γιατί είναι όλοι με πλημμελήματα».

Και συνέχισε: «Οι δικαστικοί λειτουργοί στην Λάρισα δεν έχουν πάει ακόμα τις κατηγορίες για την έκθεση για τη φωτιά. Όταν είδα τον χάρτη με τις κινητοποιήσεις ένιωσε αγαλλίαση η ψυχή μου, και πιστεύω και του Δημήτρη. Αν είχαν λίγο τσίπα θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί. Ποια δικαιοσύνη να περιμένουμε; Αυτήν που δεν κάνει τίποτα; Είναι 43 κατηγορούμενοι και κανένας μέσα. Η Δικαιοσύνη έχει φύγει από την Ελλάδα».

«Για τρία λεπτά τα παιδιά μας περίμεναν να πεθάνουν»

Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή του Mega, «Ακόμα δεν είδες τίποτα!», για τη συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη αύριο, Κυριακή.

«Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική, είμαστε ευγνώμονες. Ο σύλλογος κινητοποιήθηκε άμεσα, βλέποντας την αναλγησία από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά των δικαστικών αρχών και κάλεσε τους πολίτες σε μία ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας», σχολίασε.

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε και στο νέο συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο από την τραγωδία των Τεμπών που είδε το φως της δημοσιότητας.

Αρχικά, περιέγραψε τη στιγμή που άκουσε το ηχητικό ντοκουμέντο για πρώτη φορά. «Έμαθα για το ηχητικό ντοκουμέντο τον Οκτώβριο του 2024, όπου αποκαλύψαμε με τους δικηγόρους μας την αντιπαράθεση των γραπτών που είχαμε από την Εγκληματολογική Υπηρεσία. Και ακούγοντας τα ηχητικά, αυτή την παραποίηση που υπήρχε, όπου είχαν αφαιρεθεί εντελώς όλοι οι διάλογοι, που αποδεικνύουν ότι κάποιοι επιβάτες ήταν ζωντανοί και επικοινωνούσαν».

«Όταν έμαθα ότι το παιδί μου πέθανε, το πρώτο πράγμα που με ένοιαζε ήταν να μάθω αν «κατάλαβε» και αν ένιωσε κάτι. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρει μία μάνα, Όλοι μας είπαν πως έφυγε αμέσως και μετά μάθαμε ότι 30 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. Για τρία λεπτά τα παιδιά μας περίμεναν να πεθάνουν. Η Δικαιοσύνη θα αποδοθεί σε αυτό το έγκλημα», εξήγησε η Μαρία Καρυστιανού.

Το πόρισμα του ΕΜΠ «ακυρώνει» τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης

Την ίδια ώρα, έρχεται το πόρισμα του ΕΜΠ το οποίο «ακυρώνει» τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης για «αθώα» φονική έκρηξη στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη του ΕΜΠ διαψεύδεται πως η φονική πυρκαγιά δεν προήλθε από τα υγρά των τρένων.

Η λίστα των νεκρών

Γιώργος Μπουρνάζης, 15 ετών

Αναστασία Παπαγγελή, 19 ετών

Θώμη Πλακιά, 20 ετών

Χρύσα Πλακιά, 20 ετών

Αναστασία Πλακιά, 20 ετών

Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών

Μαρία Θωμαή Ψαροπούλου, 21 ετών

Φραντσέσκα Μπέζα, 21 ετών

Γιώργος Παπάζογλου, 22 ετών

Ελένη Τσίντζα, 22 ετών

Ιορδάνης Αδαμάκης, 22 ετών

Κλαούντια Λάτα, 22 ετών

Αφροδίτη Τσιωμά, 23 ετών

Αγάπη Τσακλίδου, 23 ετών

Ιφιγένεια Μήτσκα, 23 ετών

Άγγελος Τηλκερίδης, 23 ετών

Ντένις Ρούτσι, 23 ετών

Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών

Νικήτας Καραθεόδωρος, 23 ετών

Αναστασία Αδαμίδου, 24 ετών

Καλλιόπη Πορφυρίδου, 24 ετών

Δήμητρα-Ευαγγελία Καπετάνιου, 25 ετων

Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 26 ετών

Δημήτρης Ασλανίδης, 26 ετών

Νίκος Ναλμπάντης, 27 ετών

Σωτήρης Καραγεωργίου, 28 ετών

Ελπίδα Χούπα, 28 ετών

Γιάννης Καρασάββας, 28 ετών

Δημήτρης Οικού, 29 ετών

Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, 29 ετών

Σοφία-Ελένη Ταχμαζίδου, 32 ετών

Δημήτρης Μασσάλης, 32 ετών

Βάιος Βλάχος, 34 ετών

Αθηνά Κατσάρα 34 ετών

Μοχάμεντ Εντρίς, 34 ετών

Σπύρος Βούλγαρης, 35 χρονών

Ιονέλ Κουλέλα, 35 ετών

Λένα Δουρμίκα, 39 ετών

Βάγια Μπλέκα, 42 ετών

Ιωάννης Βουτσινάς, 48 ετών

Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών

Μαρία Μουρτζάκη, 51 ετών

Βασίλειος-Κυριάκος Κώττας, 52 ετών

Βαγγέλης Μπουρνάζης, 54 ετών

Βασιλική Χλωρού, 55 ετών

Μαρία Εγούτ, 55 ετών

Γιάννης Τζοβάρας, 55 ετών

Χρυσούλα Κουκαριώτη, 56 ετών

Μαρία Μιάρη, 56 ετών

Γιώργος Φωτόπουλος, 57 ετών

Γιώργος Κουτσούμπας, 59 ετών

Παβλίνι Μπόζο, 62 ετών

Γιάννης Καριώτης, 63 ετών

Γιώργος Κυριακίδης, 67 ετών

Ευαγγελία Κουκαριώτη, 63 ετών

Σύρος μετανάστης, 56 ετών (ταυτοποιήθηκε μέσω δείγματος DNA που εστάλη από τον αδελφό του από την Ολλανδία).

Εριέττα Μόλχο, 23 ετών (Αγνοείται).

Δείτε ΕΔΩ τον διαδραστικό χάρτη με τις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι εκδηλώσεις της Κυριακής για το έγκλημα των Τεμπών

Σπάρτη

Γεράκι Λακωνίας

Σύνταγμα

Θεσσαλονίκη - Καμάρες

Κεντρική πλατεία Λάρισας

Βόλος Παραλία Άγαλμα

Αγρίνιο Κεντρική Πλατεία

Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο

Αλιβέρι: Άγαλμα Λιγνιτορύχου

Αμαλιάδα: Πλατεία Αγίου Αθανασίου

Άνδρος: Πλατεία Θεοφίλου Καΐρη

Αριδαία

Άρτα: Κεντρική Πλατεία

Βέροια: Δημαρχείο

Βόλος: Παραλία άγαλμα

Δράμα: Πλατεία Ελευθερίας

Ζάκυνθος: Πλατεία Αγίου Μάρκου

Ηγουμενίτσα: Πλατεία Δικαστηρίων

Ηράκλειο: Πλατεία Ελευθερίας

Θήβα: Κεντρική Πλατεία

Ιεράπετρα: Πλατεία Ελευθερίας

Ιωάννινα: Κεντρική Πλατεία

Καβάλα: Κεντρική Πλατεία

Καλαμάτα: Πλατεία Γεωργίου

Καλαμαριά: Πλατεία Φοίνικα

Καρδίτσα: Κεντρική Πλατεία

Κατερίνη: Πλατεία Ελευθερίας

Καστοριά: Δημαρχείο

Κέρκυρα: Ανουντσιάτα

Κεφαλλονιά: Πλατεία Βαλλιάνου και Πλατεία Αργοστολίου

Κιλκίς: Πλατεία Ειρήνης

Κοζάνη: Κεντρική Πλατεία

Κομοτηνή: Πλατεία Ειρήνης

Κόρινθος: Πλατεία Δικαστηρίων

Λάρισα: Κεντρική Πλατεία

Λαμία: Πλατεία Πάρκου

Λευκάδα: Κεντρική Πλατεία

Λιβαδειά: Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως

Μεσολόγγι: Πλατεία Μπότσαρη

Μυτιλήνη: Πλατεία Σαπφούς

Ναύπλιο: Δημαρχείο Ομογένεια

Ορεστιάδα: Πλατεία Δάσιου

Πάρος: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους

Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου

Πέραμα Μυλοποτάμου

Ρέθυμνο

Ρέθυμνο: Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτου

Πρέβεζα: Παραλία, μπροστά από τα δικαστήρια

Ρόδος: Πλατεία Δημαρχείου

Σέρρες: Πλατεία Ελευθερίας

Σητεία: Πλατεία Ηρώων

Σύρος: Πλατεία Μιαούλη

Φλώρινα: Κεντρική Πλατεία

Χαλκίδα: Πλατεία Ταχυδρομείου

Χανιά: Πλατεία Αγοράς

Χίος: Πλατεία Βουνακίου

Ξάνθη: Κεντρική Πλατεία

Αμαλιάδα

Άνδρος: Πλατεία Θεοφίλου Καΐρη

Άρτα: Κεντρική Πλατεία Άγιος Δημήτριος

Ξάνθη: Κεντρική Πλατεία

Πλατεία Νέων Μουδανιών Χαλκιδική

Τριπολη: Πλατεία Πέτρινου

Πύργος Ηλείας: Πλατεία Σάκη Καράγιωργα

Βαλέτα, Πλατεία Triton

Κάλυμνος: Κεντρική Πλατεία

Σύμη

Έδεσσα: Πάρκο Μικρών Καταρρακτών

Λέρος: Πλατεία Πλατάνου

Πτολεμαΐδα: Κεντρική Πλατεία

Κως: Πλατεία Ελευθερίας

Καλάβρυτα: Κεντρική Πλατεία

Σαρωνικός: Παραλία Παλαιάς Φώκαιας

Άγιος Νικόλαος (Κρήτη): Κεντρική Πλατεία

Θάσος: Πλατεία Ηρώων

Γύθειο: Πλατεία Παρθεναγωγείου

Χαλκιδική (Πολύγυρος): Δημαρχείο

Ωρωπός: Λιμάνι Ωρωπού

Λήμνος: Δημαρχείο Μύρινας

Γιαννιτσά: Πλατεία ΕΠΟΝ

Δεσκάτη Γρεβενών: Κεντρική Πλατεία

Ικαρία: Πλατεία Ευδήλου

Λουτρά Αιδηψού: Πλατεία Θερμοποτάμου

Άμφισσα: Πλατεία Ησαΐα

Καλαμπάκα: Κεντρική Πλατεία

Ιερισσός: Κεντρική Πλατεία

Χαλκιδική (Νικήτη): Δημαρχείο

Ηγουμενίτσα: Πλατεία Δημαρχείου

Λουξεμβούργο: Place d' armes

Ιστιαία (Εύβοια): Κεντρική Πλατεία

Τύρναβος: Κεντρική Πλατεία

Μύκονος: Άγαλμα Μαντούς

Νεάπολη Λακωνίας: Κεντρική Πλατεία

Νάξος: Πλατεία Μανδηλαρά

Κύπρος (Λευκωσία): Πλατεία Ελευθερίας

Καρπενήσι: Κεντρική Πλατεία

Μεγάλη Βρετανία: Rochester Kent UK, Rochester Castle

Κίμωλος: Πλατεία Κάμπου

Αίγινα: Παλιά Προβλήτα

Σαντορίνη: Πλατεία Σαρπάκη, Φύρα

Σίφνος (Απολλωνία): Πλατεία Ηρώων

Νέα Μουδανιά: Κεντρική Πλατεία

Μέγαρα: Κεντρική Πλατεία

Ναύπακτος: Πλατεία, Λιμάνι

(Άμστερνταμ): Dam Square

Λεωνίδιο Αρκαδίας: Πλατεία Ηρώων

Σκόπελος: Παραλία Σκοπέλου

Ιθάκη (Βαθύ): Κεντρική Πλατεία

Αμοργός: Χώρα

Σίκινος

Ελασσόνα ,κεντρική πλατεία

Σάμος Βαθύ

Σάμος Καρλόβασι

Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης

Σπέτσες πλατεία Ποσειδωνίου

Ισπανία - Βαρκελώνη - Arch de Triumph

Ορμενιό

Μάντσεστερ, St. Peter's Square

Εδιμβουργο, Castle st με Princes st.,

Λονδίνο, Trafalgar Square

Ιερισσός Χαλκιδικής

Τήνος: Παραλία (μπροστά από τις τράπεζες)

Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Πνευματικό Κέντρο

Πλατεία Μολάων (Δημάκου)

Βέλγιο, Βρυξέλλες, Place Luxembourg

ΗΠΑ - Αστόρια - Πλατεία Αθηνών

Μήλος Πλατεία Αδάμαντα

Πόρος

Hermannplatz 10967 Berlin

Πάτμος, Σκάλα Πλατεία

Πλατεία Πούντας Φολέγανδρος

Hammerensgade 4, 1267 København, Denmark

Λαύριο: Πλατεία Ηρώου

Μεγάλη Παναγία στη Χαλκιδική

Γρεβενά Πλατεία Λαχανάγορας

Σαλαμίνα αγάλματα

Bellevuepl., 8001 Zürich, Switzerland

Νέα Φωκαία Χαλικιδική

Τρίκαλα πλατεία Ρήγα Φεραίου

Άστρος Κεντρική Πλατεία

Μονεμβασιά, στην Πλατεία

Δουβλίνο, The Spire

Μπλόκο Γυρτώνης

Piazza Borromeo, 20123 Milano MI, Italy

Σκύρος , Κεντρική πλατεία

Γαλαξείδι. Πλατεία Μανουσάκια

İstiklal, İstiklal Cd. No:60, 34433 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

Järntorget, 413 04 Göteborg, Sweden

Παλαιοχωρα Χανίων

Danforth Ave, Toronto, ON, Canada

Ανάφη: Πλατεία Δημαρχείου

Πλατεία Αγίου Αθανασίου ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75016

Old Port of Marseille, France

1 All. du Printemps, 67000 Strasbourg, France

Διδυμότειχο παλιό Δημαρχείο

Νάουσα: Πλατεία Καρατάσου

Adam-Klein-Straße, 90 Nürnberg-West, Germany

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ

89125 Reggio Calabria, Metropolitan City of Reggio Calabria, Italy

Ερμιονίδα: Πλατεία Κύπρου

Φαρκαδόνας Τρικάλων: Κεντρική Πλατεία

Παξοί: Πλατεία Γαίου

Gollierstraße 55, 80339 München, German

Ακράτα: Κόμβος Ακράτας

Αμύνταιο: Κεντρική Πλατεία

Nobels gate 45, 0244 Oslo, Norwa

Ύδρα: Σημείο Συνάντησης "Ρολόι"

Αστυπάλαια: Ανεμόμυλος

Senaatintori, 00170 Helsinki, Finland

Victoria Square, Birmingham

Κάρπαθος: Πλατεία Επαρχείου

Ίος: Πλατεία Δημαρχείου

Δημαρχείο Κύθνου

Rue du Temple, Paris, France

Σουφλί Κεντρική Πλατεία

Κάσος: Πλατεία Ηρώου

Ρεκιαβικ, Ισλανδία

Frankfurt am Main Zeppelinallee 43 60325 Frankfurt am Main Deutschland

«Παρών» και οι μαθητές

Οι μαθητές σύσσωμοι θα δώσουν το παρών στο συλλαλητήριο για την τραγωδία των Τεμπών, την Κυριακή 26 Γενάρη, στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα.

Ανταποκρινόμενοι στην πρωτοβουλία της συγκέντρωσης που έχει απευθύνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ενάντια στην προσπάθεια συγκάλυψης που συνεχίζεται από κυβέρνηση και κρατικό μηχανισμό, οι μαθητές της Συντονιστικής Επιτροπή Αθήνας με ανακοίνωση που εξέδωσαν τονίζουν ότι «Μας θέλουν σιωπηλούς- υψώνουμε φωνή! Θα νικήσει ο αγώνας και όχι η σιωπή! Απαιτούμε να αποδοθεί δικαιοσύνη! Να να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι.»

Όπως τονίζουν «Λίγο πριν συμπληρωθούν 2 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη το νέο ηχητικό ντοκουμέντο, δηλαδή ακόμα ένα στοιχείο, αποδεικνύει ότι κράτος- κυβέρνηση- εταιρεία επιχειρούν να μας γεμίσουν ψέματα για τις ευθύνες τους, να συγκαλύψουν το έγκλημα τους. Όμως, πολλά από τα θύματα επέζησαν από τη σύγκρουση και βρήκαν φριχτό θάνατο από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά. Απαιτούμε να αποδοθεί δικαιοσύνη! Να να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι. Να φτάσει μέχρι τέλους η αποκάλυψη, να διερευνηθούν τα αίτια της έκρηξης και όσοι ευθύνονται για την απαράδεκτη αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος, πριν τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων. Το έγκλημα στα Τέμπη μας έμαθε καλά. Η ανθρώπινη ζωή δεν τους νοιάζει καν. Είναι η πολιτική όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα που ξανά και ξανά αποδεικνύεται πως για τα κέρδη των λίγων θυσιάζουν τις ζωές ανθρώπων, παιδιών. Αυτή η πολιτική προετοιμάζει τα «νέα Τέμπη» παντού! Στα σχολεία μας που πέφτουν ταβάνια, πόρτες και παράθυρα και ανατινάζονται καλοριφέρ. Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Στις δουλειές των γονιών μας, στα νοσοκομεία, παντού! Μας θέλουν σιωπηλούς- υψώνουμε φωνή! Θα νικήσει ο αγώνας και όχι η σιωπή!».

Τέλος, ανακοίνωσαν ότι εκτός από τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη θα κάνουν και πορεία στις 28 Φλεβάρη ανήμερα δύο χρόνων από τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Τι ζητά ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών καλεί όλους και όλες σε κινητοποίηση έξω από τη Βουλή και απαιτεί:

1. Άμεση έρευνα για την έκρηξη του παράνομου χημικού φορτίου και τη φωτιά που έκαψε ζωντανούς τους αγαπημένους μας

2. Εξηγήσει Τασούλα πριν την ορκωμοσία του στο ανώτατο αξίωμα, για το θάψιμο των δικογραφιών για τα Τέμπη, στα συρτάρια της Βουλής