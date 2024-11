Ένταση στην Ευελπίδων μετά την προφυλάκιση Ρωμανού (βίντεο)

Ένταση επικράτησε στην Ευελπίδων ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και αλληλέγγυους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια προς συμπαράσταση του Νίκου Ρωμανού.

Περίπου 250 -300 άτομα που ήταν εκεί επιτέθηκαν με πέτρες προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ και στη συνέχει έφυγαν στους πέριξ δρόμους.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις έγινε χρήση αναγκαίων μέσων.

Police attack on people gathered in Evelpidon prison for NIKO ROMANO. People who tried to leave the court building were pushed by the police and the police attacked them with chemical gas and sound bombs.