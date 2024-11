Προφυλακίστηκε ο Νίκος Ρωμανός - «Θα αποδείξω την αλήθεια άρα και την αθωότητά μου»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετα την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα ο Νίκος Ρωμανός.

Του αποδίδονται βαριές κατηγορίες για τρομοκρατική οργάνωση ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.Ο 31χρονος κατηγορούμενος, δακτυλικό αποτύπωμα του οποίου βρέθηκε σε πλαστική σακούλα εντός του διαμερίσματος, αρνείτα κάθε εμπλοκή του.

Ο Νίκος Ρωμανός κατά την 4ωρη σχεδόν απολογία του αρνήθηκε την εμπλοκή που του αποδίδουν στην υπόθεση και παρέδωσε στην ανακρίτρια 11σέλιδο υπόμνημα, όπου ζητούσε να μην προφυλακιστεί.

«Αρνούμαι μετ’ επιτάσεως κάθε κατηγορία σε βάρος μου. Με τους συγκατηγορούμενούς μου δεν έχω καμία σχέση, δεν ήταν ποτέ άνθρωποι με τους οποίους είχα συναναστραφεί έστω και κοινωνικά και δεν έχω συμμετάσχει σε καμιά πράξη από αυτές που μου αποδίδονται. Η μοναδική μου εμπλοκή με τη δικογραφία είναι ένα αποτύπωμα μου σε πλαστική σακούλα, ένα κινητό αντικείμενο το οποίο δεν συνδέεται με κανένα άλλο εύρημα της δικογραφίας» ανέφερε μεταξύ άλλων στο υπόμνημά του ο Νίκος Ρωμανός ενώ δεσμεύτηκε να αποδείξει την αθωότητά του.

«Τόσο τα πραγματικά περιστατικά της παρούσας υποθέσεως όσο και ο χαρακτήρας μου αλλά και οι συνθήκες ζωής μου πιστοποιούν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι και στο δικαστήριο θα παραστώ και στην εκτέλεση της όποιας απόφασης θα υποβληθώ. Κανένα απολύτως λόγο δεν έχω να μην εμφανιστώ στο ακροατήριο, δεδομένου ότι μόνο με την παρουσία μου σε αυτό θα πετύχω να αποδείξω την αθωότητά μου. Στόχος μου και πρωταρχικό μέλημα σε όλη την εξέλιξη της παρούσας υποθέσεως ήταν και είναι η απόδειξη της αλήθειας και άρα της αθωότητας μου».

Στο υπόμνημά του ο Νίκος Ρωμανός αναφέρθηκε και στην έκτιση της ποινής του στο παρελθόν αλλά και στην φοίτησή του στα ΤΕΙ.

«Ουδέποτε δημιούργησα το παραμικρό πρόβλημα ή έστω υπόνοια ότι μπορούσα να προβώ σε κάποια έκνομη ενέργεια παραβιάζοντας τους όρους» σημείωσε και επισήμανε πως «όπως κάλλιον εμού γνωρίζετε και όπως δημόσια πολύ εκπρόσωποι της αστυνομίας δηλώνουν, τόσο εγώ όσο και άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές βρισκόμαστε σε ένα σταθερό καθεστώς παρακολούθησης – επιτήρησης».

Παράλληλα, κατέγραψε και την πορεία του από την φυλάκισή του το 2013 μέχρι και την αποφυλάκισή του το 2019.

«Αποφυλακίστηκα το 2019 έχοντας εκτίσει τα προβλεπόμενα από το νόμο και έλαβα υφ’όρων απόλυση με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού όπου ήταν και η μόνιμη κατοικία μου, δύο φορές το μήνα. Από την πρώτη στιγμή έχω τηρήσει απαρεγκλίτως τους όρους και σας προσκομίζω βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος Ψυχικού.

»Παράλληλα αποφάσισα να δουλέψω αμέσως και βρήκα δουλειά σε κάβα, ως βοηθός στην αποθήκη αλλά λόγω της καραντίνας που επεβλήθη ως μέτρο τον Μάρτιο του 2020 διέκοψα. Παραταύτα με τον ιδιοκτήτη, του οποίου υπεύθυνη δήλωση σας εγχειρίζω, διατηρώ ακόμα και σήμερα επαφές και μάλιστα συζητάμε να συνεργαστούμε εκ νέου, με την τοποθέτησή μου σε διοικητική θέση».

Νωρίτερα στη δικαστική λειτουργό κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης του κατηγορούμενου η σύντροφος του, ενώ στο υπόμνημα που παρέδωσε περιλαμβάνεται δήλωση ιδιοκτήτη κάβας στην οποία εργαζόταν από το 2019 ως την καραντίνα, με τον οποίο διατηρούν καλές σχέσεις και συζητούν να συνεργαστούν ξανά.

Η διαδικασία διεξήχθη με ισχυρή αστυνομική δύναμη στα δικαστήρια, ενώ από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί πολλοί φίλοι και αλληλέγγυοι στον κατηγορούμενο, σε ένδειξη συμπαράστασης του.

Ένταση επικράτησε στην Ευελπίδων πριν από λίγο ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και αλληλέγγυους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια προς συμπαράσταση του Νίκου Ρωμανού. Δυνάμεις των ΜΑΤ φαίνεται να απαντούν στο συγκεντρωμένο πλήθος με χημικά.

Police attack on people gathered in Evelpidon prison for NIKO ROMANO. People who tried to leave the court building were pushed by the police and the police attacked them with chemical gas and sound bombs. #Antireport#Ρωμανος #Greece #Athens pic.twitter.com/dwy85IDCwl