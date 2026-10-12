Η συμφωνία συνδυάζει τις δυνατότητες των τριών εταιρειών, με στόχο να υποστηρίξει την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη στρατηγική της αυτονομία στον διαστημικό τομέα.

Η Metlen, η Thales Alenia Space –κοινοπραξία της Thales (67%) και της Leonardo (33%)– και η Thales Hellas ανακοινώνουν σήμερα την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας, με στόχο την από κοινού προετοιμασία για μελλοντικές ευκαιρίες στο πλαίσιο του ελληνικού αμυντικού διαστημικού προγράμματος τηλεπικοινωνιών.

Η συμφωνία συνδυάζει τις δυνατότητες των τριών εταιρειών, με στόχο να υποστηρίξει την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη στρατηγική της αυτονομία στον διαστημικό τομέα. Παράλληλα, επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής του εγχώριου βιομηχανικού οικοσυστήματος, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της δημιουργίας βιομηχανικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εταίροι θα διαμορφώσουν ένα πλαίσιο αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο η τεχνογνωσία και οι βιομηχανικές τους δυνατότητες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός μελλοντικού ολοκληρωμένου αμυντικού διαστημικού συστήματος τηλεπικοινωνιών.

Πιθανή αξιοποίηση της παραγωγής γαλλίου

Πέραν των δυνατοτήτων που θα εισφέρει η Metlen μέσω της M Technologies, η συμφωνία προβλέπει επίσης την πιθανή αξιοποίηση της παραγωγής γαλλίου της εταιρείας σε σχετικές αλυσίδες εφοδιασμού για μελλοντικούς δορυφόρους που θα κατασκευάζει η Thales Alenia Space και θα παραδίδονται σε πελάτες διεθνώς. Η προοπτική αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την τεχνογνωσία της Thales Alenia Space στους ασφαλείς τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και τις συναφείς επίγειες υποδομές.

Η δορυφορική λύση που προτείνει η Thales Alenia Space θα βασίζεται σε τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα διεθνώς αναγνωρισμένη για την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα και την ταχύτητα υλοποίησής της. Αξιοποιώντας τεχνολογίες που έχουν ήδη δοκιμαστεί σε πραγματικές διαστημικές αποστολές και έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητά τους, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει στην Ελλάδα ασφαλείς, κυρίαρχες και ανθεκτικές σε παρεμβολές επικοινωνίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της διαστημικής αυτονομίας.