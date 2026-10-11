Πολιτισμός και εκπαίδευση ως μέρος της ανάπλασης. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο και οι 17 συνεργάτες.

Ανοιχτά και τις Κυριακές είναι πλέον τα καταστήματα στη ΣΤΟΑ της Στοάς Αρσακείου, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, με τη λειτουργία τους να επεκτείνεται σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν αγορές, εστίαση και ψυχαγωγία, με διαφορετικά ωράρια ανά κατηγορία δραστηριότητας. Οι χώροι καφέ και πρωινού ξεκινούν τη λειτουργία τους από τις 07:30, τα εμπορικά καταστήματα από τις 09:00 έως τις 20:00, ενώ οι χώροι εστίασης λειτουργούν από τις 12:30 έως τις 23:30. Τα ωράρια ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά κατάστημα.

Η λειτουργία και τις Κυριακές αποτελεί μέρος του νέου μοντέλου αξιοποίησης του ιστορικού συγκροτήματος, το οποίο από τον Οκτώβριο του 2026 έχει περάσει σε πλήρη λειτουργία, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου και το άνοιγμα του συνόλου των καταστημάτων. Πρόκειται για μια επένδυση συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, η οποία υλοποιήθηκε από τη Legendary Food και συνδυάζει την αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου με την ανάπτυξη νέων εμπορικών, επιχειρηματικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Τα πρώτα στοιχεία λειτουργίας καταγράφουν σημαντική επισκεψιμότητα, καθώς κατά τους δύο πρώτους μήνες της πιλοτικής περιόδου οι επισκέπτες άγγιξαν τους 270.000. Παράλληλα, το έργο συνδέεται με τη δημιουργία 400 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, ενώ στο νέο επιχειρηματικό εγχείρημα συμμετέχουν 17 συνεργάτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας.

Η πλήρης λειτουργία της Στοάς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός επενδυτικού σχεδίου που χρειάστηκε επτά χρόνια αδειοδοτήσεων και κατασκευαστικών εργασιών. Το έργο αναπτύσσεται σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά ιστορικά συγκροτήματα της πρωτεύουσας, στη συμβολή των οδών Σταδίου και Πεσμαζόγλου, με προσόψεις σε τέσσερις κεντρικούς δρόμους: Σταδίου, Πεσμαζόγλου, Αρσάκη και Πανεπιστημίου.

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Επένδυση 20 εκατ. ευρώ και μακροχρόνια μίσθωση 35 ετών

Η επένδυση της Legendary Food αφορά συνολική μισθωμένη επιφάνεια 13.000 τετραγωνικών μέτρων, με σύμβαση διάρκειας 35 ετών. Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Παναγιώτης Τριανταφυλλόπουλος.

Το ακίνητο ανήκει στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, ενώ το ιδιοκτησιακό και λειτουργικό καθεστώς του συγκροτήματος περιλαμβάνει τρεις διακριτές μισθώσεις, που αφορούν τη Legendary Food, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Θέατρο Τέχνης «Καρόλου Κουν».

Η διάρκεια της μίσθωσης αποτυπώνει τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της επένδυσης, η οποία δεν περιορίστηκε στην ανακαίνιση εμπορικών χώρων, αλλά περιέλαβε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης ενός κτιριακού συγκροτήματος με ιστορία σχεδόν δύο αιώνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου, η ολοκλήρωση της κατασκευής απαίτησε εννέα εξειδικευμένες κατασκευαστικές μελέτες και 14 εγκρίσεις από οκτώ διαφορετικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της τοπογραφικής αποτύπωσης καταγράφηκαν 25.000 ταχυμετρικά σημεία, ενώ για τη στατική ενίσχυση και αποκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν 400.000 λίτρα τσιμεντενέσεων.

Οι εργασίες περιλάμβαναν την αποκατάσταση και ανάδειξη μαρμάρινων στοιχείων, τη συντήρηση των υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων, καθώς και παρεμβάσεις για την επαναφορά αρχικών αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του κτιρίου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε λειτουργική αναβάθμιση σε πέντε βασικούς τομείς: πυροπροστασία, αερισμό, κλιματισμό, προσβασιμότητα και δίκτυα.

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο και οι 17 συνεργάτες

Το επιχειρηματικό μοντέλο της ΣΤΟΑ στηρίζεται στη συγκέντρωση διαφορετικών δραστηριοτήτων στον ίδιο χώρο, με στόχο τη δημιουργία ενός προορισμού που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την παραδοσιακή εμπορική κίνηση.

Η ανάπλαση του ευρύτερου συγκροτήματος περιελάμβανε τρεις βασικές πτέρυγες: Γαστρονομίας και Πολιτισμού, Πολιτισμού και Εμπορίου. Στην πρώτη αναπτύσσεται το νέο εγχείρημα της ΣΤΟΑ, το οποίο οργανώνεται γύρω από πέντε επιμέρους πυλώνες δραστηριοτήτων: γαστρονομία, αγορά ελληνικών προϊόντων, δημιουργούς, πολιτισμό και εκπαίδευση.

Ο τομέας της εστίασης περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων, από γρήγορο φαγητό και παραδοσιακή ελληνική κουζίνα έως εστιατόρια, καφέ, ζαχαροπλαστική και χώρους ποτού. Η συνύπαρξη διαφορετικών μορφών εστίασης επιτρέπει την εξυπηρέτηση επισκεπτών με διαφορετικές ανάγκες και σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στο εμπόριο ελληνικών τροφίμων και αγροδιατροφικών προϊόντων. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο αγοράς συγκεντρώνονται ήδη περίπου 4.000 κωδικοί προϊόντων από 370 παραγωγούς από όλη την Ελλάδα.

Πρόκειται για μια δραστηριότητα που συνδέει το λιανικό εμπόριο με την εγχώρια παραγωγή, παρέχοντας σε μικρές και μεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα σταθερής παρουσίας στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Στις κατηγορίες προϊόντων περιλαμβάνονται τυροκομικά, ζυμαρικά, όσπρια, βότανα, μέλι, παραδοσιακά τρόφιμα και άλλα προϊόντα ελληνικής προέλευσης, με έμφαση και στις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) και στις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ).

Παράλληλα, λειτουργούν χώροι δημιουργικής επιχειρηματικότητας, με δραστηριότητες που εκτείνονται από την ένδυση, το κόσμημα και τα αντικείμενα σχεδιασμού έως τα οπτικά είδη, τα καλλυντικά και τις υπηρεσίες φαρμακείου.

Στην εμπορική πτέρυγα του ευρύτερου συγκροτήματος δραστηριοποιούνται επίσης επιχειρήσεις λιανικής ένδυσης και αθλητικών ειδών, ενισχύοντας την εμπορική λειτουργία του ιστορικού άξονα της οδού Σταδίου.

Πολιτισμός και εκπαίδευση ως μέρος της ανάπλασης

Ένα από τα χαρακτηριστικά της νέας λειτουργίας είναι η συνύπαρξη εμπορικών δραστηριοτήτων με πολιτιστικές και εκπαιδευτικές χρήσεις.

Στο ευρύτερο συγκρότημα συνεχίζει να λειτουργεί το ιστορικό Θέατρο Τέχνης «Καρόλου Κουν», ενώ στο πλαίσιο της ανάπλασης αναβαθμίστηκε η είσοδός του από την οδό Πεσμαζόγλου.

Παράλληλα, λειτουργεί ο διαδραστικός χώρος Europa Experience, που παρουσιάζει τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, με δωρεάν πρόσβαση και δυνατότητα ενημέρωσης στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον εκπαιδευτικό τομέα περιλαμβάνεται η επαναλειτουργία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, με κύκλους μαθημάτων και μορφωτικών προγραμμάτων στις αίθουσες Λόγου και Τέχνης του ιστορικού συγκροτήματος.

Επιπλέον, αναπτύσσονται δραστηριότητες εκπαίδευσης γύρω από τη μεσογειακή διατροφή, την ελληνική γαστρονομία, την εγχώρια παραγωγή και τη βιωσιμότητα.

Στο πολιτιστικό σκέλος της ΣΤΟΑ προβλέπονται εκδηλώσεις, εικαστικές εγκαταστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εργαστήρια, μουσικές δράσεις και συζητήσεις με εκπροσώπους της δημόσιας και πολιτιστικής ζωής.

Με αυτόν τον τρόπο, το συγκρότημα συνδυάζει την καθημερινή εμπορική δραστηριότητα με επισκέψεις που έχουν πολιτιστικό, εκπαιδευτικό ή ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αξιοποιώντας διαφορετικές χρήσεις στον ίδιο κτιριακό χώρο.

Διευρυμένο ωράριο και λειτουργία επτά ημέρες την εβδομάδα

Η νέα ΣΤΟΑ λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο, καλύπτοντας διαφορετικές περιόδους της ημέρας και επιδιώκοντας να διατηρεί δραστηριότητα από το πρωί έως αργά το βράδυ. Πέρα από τους χώρους καφέ και πρωινού, που ανοίγουν από τις 07:30, η αγορά ελληνικών προϊόντων λειτουργεί από τις 07:30 έως τις 21:00 και οι χώροι ποτού από τις 13:00 έως τις 23:30.

Η λειτουργία προβλέπεται σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών, με διαφοροποιήσεις στα ωράρια των επιμέρους καταστημάτων.

Η πρόσβαση εξυπηρετείται από τους σταθμούς μετρό Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα, καθώς και από το δίκτυο λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από τους κεντρικούς άξονες της περιοχής.

Σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και στις υποδομές προσβασιμότητας, με 14 ανελκυστήρες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, 17 πτυσσόμενες ράμπες, κατάλληλες διαδρομές και διαμορφωμένους χώρους υγιεινής.

Πράσινη αναβάθμιση και αξιοποίηση ιστορικού κτιρίου

Στο πλαίσιο της επένδυσης περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Η πράσινη αναβάθμιση περιλαμβάνει συνολικά 740 φυτά, μεταξύ των οποίων 40 είδη ενδημικών φυτών και δέκα είδη ενδημικών δέντρων, με επιλογές προσαρμοσμένες στις κλιματικές συνθήκες της Αθήνας.

Παράλληλα, προβλέπεται χρήση φωτισμού LED για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και οργανωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, με διαχωρισμό χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού και οργανικών υλικών.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση της ταράτσας με χώρους πρασίνου και την επαναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων επιφανειών.

Το Μέγαρο Αρσακείου αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα κτίρια του κέντρου της Αθήνας. Ο αρχικός πυρήνας του κατασκευάστηκε μεταξύ 1846 και 1852, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου, ενώ στις αρχές του 20ού αιώνα πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις από τον Ερνέστο Τσίλλερ.

Η Στοά Αρσακείου εγκαινιάστηκε το 1907 και αποτέλεσε έναν από τους πρώτους κλειστούς εμπορικούς χώρους της πρωτεύουσας, φιλοξενώντας επί δεκαετίες βιβλιοπωλεία και άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη της πλήρους λειτουργίας, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εμπορική πορεία του νέου εγχειρήματος και στη δυνατότητα διατήρησης της επισκεψιμότητας σε βάθος χρόνου.