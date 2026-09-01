Καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις του τριμήνου διαδραμάτισε η εξαιρετικά ισχυρή αγορά των crude tankers. Η διοίκηση της Capital Tankers χαρακτηρίζει το δεύτερο τρίμηνο ως μία από τις ισχυρότερες περιόδους που έχουν καταγραφεί ιστορικά για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Ισχυρή κερδοφορία κατέγραψε στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 η Capital Tankers Corp., συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, αξιοποιώντας την εκρηκτική άνοδο των ναύλων στα δεξαμενόπλοια και τις ανατροπές στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η νεοεισηγμένη στο Όσλο ναυτιλιακή ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 92,9 εκατ. δολαρίων για το β’ τρίμηνο, με κέρδη ανά μετοχή 0,70 δολάρια. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 148,6 εκατ. δολάρια, τα έσοδα σε όρους ισοδύναμης χρονοναύλωσης (TCE) διαμορφώθηκαν στα 114 εκατ. δολάρια, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA έφτασε τα 104,2 εκατ. δολάρια.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η απόδοση του στόλου, με το μέσο ημερήσιο TCE να διαμορφώνεται στα 116.260 δολάρια. Τα Suezmax που δραστηριοποιήθηκαν στη spot αγορά απέφεραν κατά μέσο όρο 166.754 δολάρια ημερησίως, ενώ τα Aframax/LR2 έφτασαν τα 104.229 δολάρια. Το VLCC της εταιρείας, το οποίο απασχολήθηκε με χρονοναύλωση, κατέγραψε ημερήσια απόδοση 97.076 δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων παρέμειναν περιορισμένα στα 8.246 δολάρια ημερησίως, εξέλιξη που συνδέεται και με τη χαμηλή μέση ηλικία του στόλου.

Μετά τις ισχυρές επιδόσεις του τριμήνου, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 3 νορβηγικών κορωνών ανά μετοχή. Η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το σχετικό δικαίωμα από τις 10 Σεπτεμβρίου, η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων έχει οριστεί για τις 11 Σεπτεμβρίου και η καταβολή αναμένεται περί τις 18 Σεπτεμβρίου.

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Πρόκειται για σημαντική αύξηση έναντι του «παρθενικού» μερίσματος των 0,50 NOK ανά μετοχή που είχε διανείμει η εταιρεία για το πρώτο τρίμηνο, αποτυπώνοντας την ενίσχυση της κερδοφορίας μετά την πλήρη ενεργοποίηση μεγαλύτερου μέρους του στόλου.

356,7 εκατ. δολάρια σε διαθέσιμα

Στο τέλος Ιουνίου, τα ίδια κεφάλαια της Capital Tankers είχαν ανέλθει σε 2,06 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 451,5 εκατ. δολάρια σε διάστημα ενός τριμήνου. Στην αύξηση συνέβαλαν τα κέρδη των 92,9 εκατ. δολαρίων, εισφορές μετόχων σε είδος ύψους 336,9 εκατ. δολαρίων και η μερική άσκηση του δικαιώματος υπερκάλυψης στα 134 NOK ανά μετοχή, από την οποία αντλήθηκαν 37,5 εκατ. δολάρια.

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 356,7 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 6,5 εκατ. δολαρίων δεσμευμένων κεφαλαίων. Ο συνολικός δανεισμός ανερχόταν σε 523,9 εκατ. δολάρια και ο καθαρός δανεισμός περιοριζόταν στα 167,2 εκατ. δολάρια.

Το μέσο σταθμισμένο κόστος δανεισμού της εταιρείας, το οποίο είναι πλήρως συνδεδεμένο με κυμαινόμενα επιτόκια, διαμορφώθηκε στο 3,2%. Στη διάρκεια του τριμήνου αντλήθηκαν νέα δάνεια 308,6 εκατ. δολαρίων, ενώ μετά τη λήξη της περιόδου ακολούθησε επιπλέον χρηματοδότηση 117,5 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα με την άνοδο της κερδοφορίας, η Capital Tankers συνεχίζει με υψηλές ταχύτητες την ανάπτυξη του στόλου της. Κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου παρέλαβε επτά πλοία, τρία Suezmax και τέσσερα Aframax/LR2, συνολικής χωρητικότητας 918.678 dwt. Μετά το τέλος του τριμήνου προστέθηκαν ακόμη δύο πλοία, το LR2 «Athinagoras» και το Suezmax «Aristodimos».

Ο εν ενεργεία στόλος αριθμεί πλέον 15 δεξαμενόπλοια συνολικής χωρητικότητας 2,15 εκατ. dwt και μέσης σταθμισμένης ηλικίας μόλις 2,2 ετών. Περιλαμβάνει ένα VLCC, έξι Suezmax, τέσσερα Aframax και τέσσερα LR2. Εννέα από τα πλοία διαθέτουν scrubbers, ενώ 12 είναι διπλού καυσίμου LNG ή έχουν δυνατότητα σχετικής μετατροπής.

Μαζί με τα 18 υπό ναυπήγηση πλοία, των οποίων οι παραδόσεις εκτείνονται έως το 2028, η εταιρεία ελέγχει συνολικά 33 δεξαμενόπλοια. Παράλληλα, διαθέτει δικαιώματα προαίρεσης για επιπλέον 13 πλοία, συγκεκριμένα 11 VLCC στη Hengli και δύο Suezmax στην HD Hyundai Samho.

Με βάση αποτιμήσεις τρίτων στις 18 Αυγούστου, η αγοραία αξία του συγκεκριμένου «προαιρετικού στόλου» υπερβαίνει κατά 253,7 εκατ. δολάρια το κόστος απόκτησης βάσει των ναυπηγικών συμβολαίων, δημιουργώντας σημαντική δυνητική υπεραξία για την εταιρεία. Τα σχετικά δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν έως το τέλος του 2026.

Τον Ιούνιο, η Capital Tankers είχε επίσης ανακοινώσει την απόκτηση από την Capital Maritime & Trading Corp. τριών ναυπηγικών συμβολαίων για VLCC στη Hengli Shipbuilding, με προγραμματισμένες παραδόσεις εντός του 2027. Το εναπομείναν επενδυτικό πρόγραμμα για τα υπό ναυπήγηση πλοία ανέρχεται σε 1,81 δισ. δολάρια έως το δεύτερο τρίμηνο του 2028.

Καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις του τριμήνου διαδραμάτισε η εξαιρετικά ισχυρή αγορά των crude tankers. Η διοίκηση της Capital Tankers χαρακτηρίζει το δεύτερο τρίμηνο ως μία από τις ισχυρότερες περιόδους που έχουν καταγραφεί ιστορικά για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και το ουσιαστικό κλείσιμο του περάσματος προκάλεσαν μεγάλη ανατροπή στις διεθνείς ροές αργού.

Η πτώση της παραγωγής και των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή ανάγκασε ασιατικά διυλιστήρια να στραφούν προς προμήθειες από τον Ατλαντικό, αυξάνοντας δραστικά τις αποστάσεις μεταφοράς και τα ton-miles. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε την πραγματικά διαθέσιμη χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου και οδήγησε τους ναύλους σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Στις διαδρομές της Μέσης Ανατολής, οι ημερήσιοι ναύλοι διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο περίπου στα 146.000 δολάρια για τα Suezmax και στα 108.000 δολάρια για τα Aframax/LR2.

Η Capital Tankers εκτιμά ότι η αναδιάταξη της διαθέσιμης χωρητικότητας προς τον Ατλαντικό θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τη μεταβλητότητα της αγοράς, ασκώντας ανοδικές πιέσεις κυρίως στα Aframax/LR2 και, σε δεύτερο βαθμό, στα Suezmax.

Παράλληλα, η διοίκηση βλέπει υποστηρικτικά θεμελιώδη μεγέθη για την αγορά των tankers. Επικαλείται την προοπτική αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου, υπό την προϋπόθεση αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, αλλά και τα ιδιαίτερα χαμηλά αποθέματα στις χώρες του ΟΟΣΑ, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέο κύκλο αναπλήρωσης.

Στην πλευρά της προσφοράς, παρά την αύξηση του βιβλίου παραγγελιών στο 27,6% του υφιστάμενου στόλου, η Capital Tankers εκτιμά ότι μεγάλο μέρος των νέων πλοίων θα λειτουργήσει ως αντικατάσταση παλαιότερης χωρητικότητας. Η μέση ηλικία του παγκόσμιου στόλου βρίσκεται κοντά στα 14 έτη, ενώ πάνω από το ένα πέμπτο της χωρητικότητας έχει ηλικία άνω των 20 ετών.

Οι υψηλές επιδόσεις φαίνεται να διατηρούνται και στο τρίτο τρίμηνο. Η Capital Tankers έχει ήδη «κλειδώσει» περίπου το 78% των διαθέσιμων ημερών της στη spot αγορά με μέσο ημερήσιο TCE 115.268 δολαρίων.

Σε επίπεδο συνολικού στόλου, η κάλυψη ανέρχεται στο 79% των 1.304 αναμενόμενων ημερών, με μέσο TCE 113.681 δολάρια ημερησίως. Στα Suezmax η μέση απόδοση των κλεισμένων ημερών φτάνει τα 130.239 δολάρια και στα Aframax/LR2 τα 105.765 δολάρια.

Η σταδιακή παραλαβή των υπό ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων αναμένεται να αυξήσει σημαντικά και τη διαθέσιμη δυναμικότητα της εταιρείας. Οι διαθέσιμες ημέρες προβλέπεται να φτάσουν τις 2.925 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2028, από 1.304 σήμερα.