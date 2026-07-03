Η απόφαση θεωρείται κομβικής σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της NEUROPUBLIC και του LATSCO Family Office.

Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η NEUROPUBLIC, καθώς η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2026, επιβεβαίωσε τη δυναμική της πορεία και εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Δημήτρη Αφεντούλη, διευθύνοντα σύμβουλο του LATSCO Family Office.

Κομβικής σημασίας απόφαση

Η απόφαση θεωρείται κομβικής σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της NEUROPUBLIC και του LATSCO Family Office, το οποίο επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές της εταιρείας.

Η NEUROPUBLIC καταγράφει σημαντική ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δραστηριοποιούμενη στους τομείς της ευφυούς γεωργίας, των πληροφοριακών συστημάτων, του Internet of Things (IoT), της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών λύσεων για τον πρωτογενή τομέα και το περιβάλλον.

«Ισχυρές αξιακές βάσεις, εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό και πρωτοποριακή νοοτροπία»

Ο νέος πρόεδρος της εταιρείας, Δημήτρης Αφεντούλης, χαρακτήρισε τη NEUROPUBLIC ως μια εταιρεία με «ισχυρές αξιακές βάσεις, εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό και πρωτοποριακή νοοτροπία», υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή του LATSCO Family Office αποτελεί μια μακροπρόθεσμη επενδυτική επιλογή.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της NEUROPUBLIC, Ρόζα Γαργαλάκου, σημείωσε ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε ακόμη μία ιδιαίτερα δημιουργική χρονιά και εισέρχεται σε μια νέα αναπτυξιακή περίοδο. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο Χριστόδουλο Αντωνιάδη για τη συμβολή του τα τελευταία πέντε χρόνια, τονίζοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία και στην ανάπτυξη τεχνολογιών που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και τον αγροδιατροφικό τομέα.

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Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σηματοδοτούν τη συνέχιση της σταθερής αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, η οποία ενισχύει διαρκώς το αποτύπωμά της στις διεθνείς αγορές και συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα.