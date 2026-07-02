Η διοίκηση γνωστοποίησε επίσης ότι θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Στην ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ΑΒΑΞ και στις προοπτικές των επόμενων ετών εστίασε η διοίκηση της εταιρείας κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση, με τον πρόεδρο του ομίλου, Χρήστο Ιωάννου, να επισημαίνει ότι το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά σημαντικής προόδου, μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις του 2024.

«Το 2025 αποτέλεσε έτος συνέχισης της εντυπωσιακής πορείας που καταγράφηκε το 2024», ανέφερε ο κ. Ιωάννου, υπογραμμίζοντας ότι μέσα στην τελευταία διετία ο όμιλος έχει διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών και τα EBITDA, ενώ έχει πενταπλασιάσει τα καθαρά του κέρδη. Όπως σημείωσε, η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, η συνεχιζόμενη απομόχλευση, η αυξανόμενη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών και η διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου.

Ο πρόεδρος της ΑΒΑΞ επανέλαβε τον στρατηγικό στόχο για επίτευξη EBITDA ύψους 150 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, με περισσότερο από το 40% να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός της κατασκευής, όπως οι παραχωρήσεις, το real estate και η ενέργεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία της μετοχής, τονίζοντας ότι, παρά τη σημαντική άνοδό της την τελευταία διετία, η εταιρεία εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount σε σχέση με συγκρίσιμες επιχειρήσεις του κλάδου.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, έδωσε έμφαση στην εκτέλεση των έργων και στην επιχειρησιακή ικανότητα της εταιρείας. «Παρά τις δυσκολίες, καθημερινά αποδεικνύουμε την απαράμιλλη ικανότητά μας να προχωράμε και να παραδίδουμε ποιοτικά έργα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα και την τεχνογνωσία του ομίλου.

Η διοίκηση γνωστοποίησε επίσης ότι θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ επισήμανε ότι από το 2020 έως σήμερα έχουν επιστραφεί στους μετόχους συνολικά 38 εκατ. ευρώ μέσω μερισμάτων.

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Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη γενική συνέλευση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε το 2025 κατά 47%, στα 958 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 121 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 48 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διατηρείται στα 2,8 δισ. ευρώ, προσφέροντας σημαντική ορατότητα για τα επόμενα χρόνια και ενισχύοντας την αισιοδοξία της διοίκησης για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής του ομίλου.