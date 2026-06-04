Η MORE υπέγραψε στις 4 Ιουνίου τρεις συναλλαγές που εντάσσονται στη στρατηγική βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου της.

Σε μια σημαντική αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προχωρά η Motor Oil, μέσω της θυγατρικής της Motor Oil Renewable Energy (MORE), υπογράφοντας συμφωνίες με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες που περιλαμβάνουν την πώληση αιολικών πάρκων και τη μεταβίβαση συμμετοχών σε μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα υπό ανάπτυξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η MORE υπέγραψε στις 4 Ιουνίου τρεις συναλλαγές που εντάσσονται στη στρατηγική βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου της, αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία σημαντικών ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η MORE θα μεταβιβάσει στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες χαρτοφυλάκιο έξι εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 107 MW. Τα έργα βρίσκονται στη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και τη Φλώρινα και περιλαμβάνουν συνολικά 26 ανεμογεννήτριες.

Παράλληλα, η MORE αποκτά το υπόλοιπο 25% της ΟΥΝΑΓΚΙ Α.Ε., καθιστώντας την εταιρεία συμμετοχών 100% θυγατρική της. Αμέσως μετά, η ΟΥΝΑΓΚΙ θα μεταβιβάσει στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες το 51% που κατέχει σε δώδεκα Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (SPVs), οι οποίες αναπτύσσουν φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 1.175 MW.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ΔΕΗ θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο των συγκεκριμένων φωτοβολταϊκών έργων, καθώς ήδη κατείχε το υπόλοιπο 49% των αντίστοιχων εταιρειών. Η ΟΥΝΑΓΚΙ θα διατηρήσει τη συμμετοχή της σε τρεις ακόμη εταιρείες ειδικού σκοπού που αναπτύσσουν ενεργειακά έργα συνολικής ισχύος 288 MW.

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Το συνολικό τίμημα που θα εισπράξει η MORE από τις συναλλαγές ανέρχεται σε 237 εκατ. ευρώ, με το τελικό ποσό να υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές που προβλέπονται σε αντίστοιχες συμφωνίες. Η ολοκλήρωση των συναλλαγών τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και την πλήρωση των συνήθων αιρέσεων.

Για τη ΔΕΗ, η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο μέσω της προσθήκης ώριμων αιολικών μονάδων όσο και μέσω της πλήρους ενοποίησης ενός εκτεταμένου χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.

