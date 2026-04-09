Σε σαφές μήνυμα επανεκκίνησης της αναπτυξιακής πορείας της Metlen προχώρησε σήμερα ο εκτελεστικός πρόεδρος της εισηγμένης Ευάγγελος Μυτιληναίος, διαβεβαιώνοντας τους αναλυτές και τους μετόχους ότι το 2025 αποτέλεσε μια προσωρινή παρένθεση και πως από το 2026 ο όμιλος επιστρέφει στην κανονικότητα και στην τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων. Όπως τόνισε, η δέσμευση απέναντι στους επενδυτές είναι προσωπική, υπογραμμίζοντας ότι «ποτέ δεν τους έχει απογοητεύσει» και ότι η επιστροφή στην αναπτυξιακή πορεία δεν αποτελεί υπόσχεση αλλά εξέλιξη που ήδη δρομολογείται.



Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η διοίκηση περιέγραψε έναν σαφή οδικό χάρτη για την επίτευξη EBITDA έως και 2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, δίνοντας έμφαση σε τομείς όπως τα κρίσιμα μέταλλα, η κυκλική μεταλλουργία, το αλουμίνιο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κυκλική μεταλλουργία εισέρχεται σε φάση εμπορικής αξιοποίησης με πρώτες πωλήσεις το 2026, ενώ η πιλοτική μονάδα γαλλίου αναμένεται να δώσει την πρώτη παραγωγή πριν το τέλος του 2025. Εφόσον επιβεβαιωθούν τα θετικά αποτελέσματα, θα ακολουθήσει επενδυτική απόφαση για νέα, πολλαπλάσιας δυναμικότητας μονάδα, με τη διοίκηση να προαναγγέλλει «σημαντική είδηση» στον συγκεκριμένο τομέα.

Στον κλάδο του αλουμινίου, οι προοπτικές εμφανίζονται ιδιαίτερα ισχυρές, με στόχο διπλασιασμού των EBITDA στα περίπου 410 εκατ. ευρώ, ενώ αυξημένες επιδόσεις αναμένονται και στον τομέα των ΑΠΕ. Η γεωπολιτική αστάθεια και ειδικά οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, όπως επισημάνθηκε, ενισχύουν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και οδηγούν σε αυξημένη ζήτηση για έργα, με το πράσινο χαρτοφυλάκιο του ομίλου να φτάνει τα 12 GW, εκ των οποίων το 35% αφορά αποθήκευση και περίπου το 60% φωτοβολταϊκά.

Παρά τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 35%, που ξεπέρασε τα 7 δισ. ευρώ το 2025, η κερδοφορία επηρεάστηκε από προβλήματα στον τομέα ενεργειακών έργων (MPP), με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 753 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η διοίκηση υπογράμμισε ότι ο βασικός κορμός δραστηριοτήτων παραμένει ισχυρός και, χωρίς τις επιβαρύνσεις αυτές, η λειτουργική κερδοφορία θα ξεπερνούσε το 1 δισ. ευρώ.

Τα προβλήματα στον τομέα MPP, κυρίως σε έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία, οδήγησαν σε ριζική αναδιάρθρωση, με την ενσωμάτωση της δραστηριότητας στη νέα πλατφόρμα Renewables & Energy Transition και την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου. Τα περισσότερα έργα βρίσκονται πλέον κοντά στην ολοκλήρωση και αναμένεται να παραδοθούν εντός του 2026, ενώ το νέο μοντέλο προβλέπει εκτέλεση έργων μόνο με εξασφαλισμένη εμπορική διέξοδο, περιορίζοντας τον επενδυτικό κίνδυνο.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε τους στόχους για EBITDA 1,9 έως 2,1 δισ. ευρώ την περίοδο 2028–2030, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης την ενέργεια, τα μέταλλα και νέους τομείς όπως τα κρίσιμα υλικά, η κυκλική μεταλλουργία και η αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων λειτουργεί ως φυσική αντιστάθμιση κινδύνων απέναντι στη διεθνή αβεβαιότητα, με την εταιρεία να έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντικό μέρος των ενεργειακών της αναγκών μέσω μακροχρόνιων συμφωνιών και διαφοροποιημένων πηγών LNG.

Ιδιαίτερα θετικές προοπτικές διαγράφονται και για τον τομέα των μετάλλων, όπου η άνοδος των τιμών του αλουμινίου και η στενότητα στην αγορά ενισχύουν τα περιθώρια κερδοφορίας. Η διοίκηση προανήγγειλε μ άλιστα θετική έκπληξη εντός του 2026, καλώντας την αγορά να παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις.

Κλείνοντας, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σημείωσε ότι το 2025 αποτέλεσε μια δύσκολη αλλά χρήσιμη χρονιά, που οδήγησε σε ουσιαστικές αλλαγές και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ομίλου. Το βασικό μήνυμα προς την αγορά είναι ότι η Metlen επιστρέφει δυναμικά στην πορεία ανάπτυξης, με το 2026 να σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης, βασισμένης σε ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και ένα πιο πειθαρχημένο επιχειρηματικό μοντέλο.