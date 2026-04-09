Η Metlen ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, παρουσιάζοντας ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά και υποχώρηση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας, λόγω των ζημιών που συνδέονται με έργα του πρώην υποτομέα M Power Projects (MPP), ο οποίος πλέον έχει ενταχθεί στον τομέα Renewables, Storage & Energy Transition.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 7,107 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 5,683 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 25%, εξέλιξη που αντανακλά, σύμφωνα με την εταιρεία, τη δυναμική αναπτυξιακή της πορεία. Αντίθετα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 753 εκατ. ευρώ, από 1,080 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας πτώση 30%. Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν στα 314 εκατ. ευρώ, έναντι 615 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,20 ευρώ από 4,46 ευρώ. Παρά την πίεση στην κερδοφορία, η διοίκηση προτείνει μέρισμα ύψους 1,00 ευρώ ανά μετοχή.

Σημαντικό ορόσημο για τη Metlen αποτέλεσε, όπως επισημαίνεται, η εισαγωγή της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον Αύγουστο του 2025, ακολουθούμενη από την ένταξή της στους δείκτες FTSE 100 και MSCI UK. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική για τη διεθνή παρουσία της εταιρείας και αποτυπώνει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τον Όμιλο.

Σε λειτουργικό επίπεδο, η αύξηση του κύκλου εργασιών αποδόθηκε κυρίως στην επίδοση-ρεκόρ του τομέα M Renewables, καθώς και στην υπερδιπλάσια ενίσχυση των εσόδων του Κλάδου Υποδομών και Παραχωρήσεων. Η μείωση του EBITDA, ωστόσο, αποδίδεται στις ήδη γνωστές ζημίες από την εκτέλεση έργων, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση το έργο Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το αυξημένο κόστος και οι καθυστερήσεις οδήγησαν σε σημαντικές επιβαρύνσεις. Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει προχωρήσει σε εκτενή επανεξέταση όλων των έργων MPP και έχει αναγνωρίσει τόσο τις έως σήμερα υπερβάσεις κόστους όσο και τις εκτιμώμενες μελλοντικές υπερβάσεις, καθώς και πιθανές απαιτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Παράλληλα, η Metlen ανακοίνωσε ότι το 2025 ολοκλήρωσε επιτυχώς την αμετάκλητη μερική ρευστοποίηση νομικής απαίτησης έναντι τιμήματος 130 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων. Όπως σημειώνει, διατηρεί και άλλες αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις από τη συνήθη δραστηριότητά της, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει με παρόμοιο τρόπο στο μέλλον. Προσαρμοσμένα για τις σημαντικές, μη επαναλαμβανόμενες ζημίες από έργα και για τη μερική ρευστοποίηση απαιτήσεων, τα EBITDA του Ομίλου θα υπερέβαιναν το 1 δισ. ευρώ.

Ο Κλάδος Ενέργειας παρέμεινε ο βασικός πυλώνας δραστηριότητας της εταιρείας, καταγράφοντας κύκλο εργασιών 5,633 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 79% του συνολικού κύκλου εργασιών, αυξημένο κατά 23% σε σχέση με το 2024. Τα EBITDA του κλάδου διαμορφώθηκαν στα 443 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 41%, εξέλιξη που αντανακλά κυρίως την επίπτωση των ζημιών από έργα EPC στον τομέα Renewables, Storage & Energy Transition.

Το Fully Integrated Energy Utility της Metlen εμφάνισε μία ακόμη ισχυρή χρονιά, με κύκλο εργασιών 3,911 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 18%, και EBITDA 357 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένα κατά 2%. Η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά ενέργειας, με το μερίδιό της στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας να υπερβαίνει το 21% στο τέλος του 2025, από 18,2% ένα χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, η παραγωγή της αντιστοιχούσε σε περίπου 19% της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τα οφέλη του καθετοποιημένου μοντέλου της. Στο φυσικό αέριο, η Protergia διεύρυνε επίσης την παρουσία της, αυξάνοντας τόσο τον αριθμό πελατών όσο και το μερίδιο αγοράς.

Στον τομέα Renewables, Storage & Energy Transition, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 26%, στα 2,274 δισ. ευρώ, ωστόσο τα EBITDA υποχώρησαν δραστικά στα 86 εκατ. ευρώ, από 388 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση περίπου 78%. Παρά την επίδοση αυτή, η εταιρεία τονίζει ότι τα Renewables στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συνέχισαν τη δυναμική τους τροχιά, με την κερδοφορία τους να αυξάνεται κατά περίπου 45% σε ετήσια βάση. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Metlen ανήλθε σε 11,9GW στο τέλος του 2025, ενώ οι συμφωνίες πώλησης έργων μέσω του Asset Rotation Plan έφθασαν τα 1,5GW. Η εταιρεία υπογραμμίζει επίσης ότι επιτάχυνε την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας και υβριδικών εφαρμογών, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026 προχώρησε και στη σύναψη κοινοπραξίας με τον Όμιλο ΔΕΗ για έργα BESS έως 1.500MW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία.

Στον Κλάδο Μετάλλων, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 907 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 13% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ τα EBITDA μειώθηκαν στα 225 εκατ. ευρώ από 297 εκατ. ευρώ το 2024, κυρίως λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η εταιρεία σημειώνει ότι η κερδοφορία επηρεάστηκε από τις υψηλές τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, ωστόσο προχωρά σε σταδιακή μετάβαση σε πιο «πράσινο» και χαμηλότερου κόστους ενεργειακό μείγμα, αξιοποιώντας τόσο ιδία παραγωγή από ΑΠΕ όσο και παραγωγή από τρίτους. Παράλληλα, η Metlen συνεχίζει να εφαρμόζει στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου για το αλουμίνιο, την αλουμίνα και το φυσικό αέριο, με στόχο τη διασφάλιση ορατότητας στα περιθώρια κέρδους για τα επόμενα έτη.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στον Κλάδο Υποδομών και Παραχωρήσεων, όπου ο κύκλος εργασιών εκτοξεύθηκε στα 567 εκατ. ευρώ από 254 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 123%, ενώ τα EBITDA διπλασιάστηκαν στα 100 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων και έργων σε προχωρημένο στάδιο ανάθεσης προσεγγίζει πλέον τα 2 δισ. ευρώ, προσφέροντας, σύμφωνα με την εταιρεία, ισχυρή ορατότητα για τα μελλοντικά έσοδα. Για το 2026, η Metlen εκτιμά ότι τα EBITDA του κλάδου θα κινηθούν στην περιοχή των 140–150 εκατ. ευρώ, με ώθηση από τη συνεχιζόμενη επέκταση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και την υλοποίηση νέων έργων υποδομών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Το 2025 χαρακτηρίστηκε από γεωπολιτική αβεβαιότητα, εμπορικές εντάσεις και αυξημένη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και μετάλλων.

Ωστόσο, το 2025 για τη Metlen ήταν μια ιστορική χρονιά, κατά την οποία με καθοριστικό ορόσημο να αποτελεί η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και η επακόλουθη ένταξή στους δείκτες FTSE 100 και MSCI UK, γεγονότα που σηματοδότησαν την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου με έμφαση στην ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και τη διευρυμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Ακολούθησε ένας νέος εταιρικός μετασχηματισμός - ο τρίτος μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία - που αποτυπώνει τη συνεχή εξέλιξη του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Παρά το ασταθές λειτουργικό περιβάλλον - καθώς και τις προκλήσεις στον υποτομέα της MPP - η Metlen κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς της τομείς.

Οι στρατηγικές επενδύσεις που παρουσιάστηκαν κατά το Capital Markets Day (CMD) του Απριλίου 2025 εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Παράλληλα με τις υφιστάμενες δραστηριότητές μας, ενισχύουμε περαιτέρω το αναπτυξιακό μας προφίλ μέσω νέων στρατηγικών πυλώνων, όπως τα Κρίσιμα Μέταλλα - συμπεριλαμβανομένου του Γαλλίου - την Κυκλική Μεταλλουργία, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Άμυνας, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων μας και να υποστηρίξουν την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών και χρηματοοικονομικών μας στόχων.

Η Metlen δραστηριοποιείται σε ένα δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η μεταβλητότητα των αγορών ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση μιας εταιρείας. Περίοδοι αυξημένης αβεβαιότητας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συγκρούσεων σε βασικές ενεργειακές περιοχές όπως ο Περσικός Κόλπος, τείνουν να ενισχύουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων, δημιουργώντας τόσο κινδύνους, όσο και ευκαιρίες για εταιρείες που διαθέτουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα και ευελιξία.

Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της Metlen, το αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και οι ενεργές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) έχουν σχεδιαστεί, ώστε να περιορίζουν τους καθοδικούς κινδύνους, επιτρέποντας παράλληλα στην Εταιρεία να αξιοποιεί ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς.

Σε τέτοιες περιόδους, οι υψηλότερες τιμές εμπορευμάτων και οι βελτιωμένες συνθήκες συναλλαγών μπορούν να υποστηρίξουν την αύξηση των εσόδων τόσο στον κλάδο της ενέργειας όσο και στον κλάδο των μετάλλων.»