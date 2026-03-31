Η Anytime διακρίθηκε στα Digital Finance Awards 2026 με την υποψηφιότητα “Anytime International Expansion in Romania”, αποσπώντας τέσσερα βραβεία που επιβεβαιώνουν την ισχυρή της παρουσία και τη συνεχή ανάπτυξή της στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, βραβεύτηκε με το χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Best Governance, Data Quality & International Scale-Up Initiative”, μια διάκριση που αναγνωρίζει την οργάνωση και συνέπεια των διαδικασιών της Anytime, την ποιότητα των δεδομένων της και την ικανότητά της να αναπτύσσεται διεθνώς.

Παράλληλα, η Anytime απέσπασε το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία “Best Core System / Digital Platform”, επιβεβαιώνοντας την υψηλή απόδοση και την ευελιξία της τεχνολογικής πλατφόρμας της, η οποία επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς και τη βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία.

Η επιτυχής επέκταση της Anytime στη Ρουμανία έλαβε επίσης, δύο χάλκινα βραβεία στις κατηγορίες “Best Digital Initiative for Brokers / Insurers” και “Best Synergies Initiative” ως αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο ενσωμάτωσε τους συνεργάτες της κατά τη διαδικασία επέκτασής της.

«Αυτές οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ψηφιακού μας μοντέλου και αντικατοπτρίζουν τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων μας σε όλο τον οργανισμό, οδηγώντας στη δημιουργία μιας ευέλικτης πλατφόρμας που προσφέρει μια ενιαία ψηφιακή εμπειρία στους πελάτες μας, στη Ρουμανία», δήλωσε ο Αντώνης Τσακνάκης, Country Lead της Anytime Ρουμανίας.

Η Νώρα Μπενάρδου, International Business Development and Analysis Lead, πρόσθεσε: «Η συνεχής εξέλιξη των ψηφιακών μας λύσεων και η εστίαση στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας αποτελούν βασικούς πυλώνες της διεθνούς μας ανάπτυξης και επισφραγίζονται με αυτές τις διακρίσεις. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε την τεχνογνωσία και την καινοτομία, ώστε να δημιουργούμε υπηρεσίες που προσφέρουν αξία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και διαμορφώνοντας ένα πιο απλό και αποτελεσματικό ασφαλιστικό περιβάλλον».

Τα Digital Finance Awards αποτελούν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την αναγνώριση καινοτόμων ψηφιακών έργων και λύσεων στον χρηματοοικονομικό κλάδο, προσφέροντας προβολή και αξιοπιστία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.