Η Τράπεζα Πειραιώς στρέφει το ενδιαφέρον της στην ελληνική αγορά για πιθανές εξαγορές και επενδυτικές κινήσεις, με τη διεθνή επέκταση να περνά πλέον σε δεύτερο πλάνο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρήστος Μεγάλου σε συνέντευξή του στο Dow Jones Newswires.

Όπως ανέφερε, η στρατηγική της τράπεζας επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και των προοπτικών σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον προχωρήσουν εξαγορές με αξιοποίηση των πλεοναζόντων κεφαλαίων της τράπεζας, αυτές θα πραγματοποιηθούν εντός Ελλάδας και θα αφορούν τομείς όπως η επενδυτική τραπεζική, οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες και το asset management.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μεγάλου και στις εξελίξεις στην ελληνική κεφαλαιαγορά, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της αγοράς μέσω της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον πανευρωπαϊκό όμιλο χρηματιστηρίων Euronext δημιουργεί ευκαιρίες για την Πειραιώς να ενισχύσει την ήδη ισχυρή παρουσία της στις χρηματιστηριακές υπηρεσίες και να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής.

Παράλληλα, η τράπεζα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων wealth management και asset management. Στο τέλος του 2025 τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονταν σε 14,5 δισ. ευρώ και στόχος είναι η περαιτέρω αύξησή τους στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδίου.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής της Πειραιώς σημείωσε ότι οι επιπτώσεις στην Ευρώπη θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της κρίσης, ωστόσο μέχρι στιγμής η τράπεζα δεν διαπιστώνει άμεσο αντίκτυπο στα χαρτοφυλάκιά της, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν δείξει ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια απέναντι σε διαδοχικές κρίσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με το νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο της Πειραιώς για την περίοδο 2026-2030 ο όμιλος αναμένει διψήφια αύξηση των δανείων, μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και ενίσχυση της κερδοφορίας έως το 2030, ενώ σχεδιάζει τη διανομή συνολικών μερισμάτων ύψους 5 δισ. ευρώ σε μετρητά προς τους μετόχους κατά τη διάρκεια της πενταετίας.

Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνεται επίσης η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, με στόχο την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών μέσω του τραπεζικού δικτύου και τη δημιουργία σταθερών εσόδων από προμήθειες, ενώ για τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και την προσέγγιση νεότερων πελατών η Πειραιώς έχει δημιουργήσει και την ψηφιακή τράπεζα Snappi.