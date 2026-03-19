Έως το τέλος του Μαρτίου 2026 τοποθετείται χρονικά η ολοκλήρωση της προγραμματισμένης συνένωσης της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, μια εξέλιξη που αναμένεται να σηματοδοτήσει τη δημιουργία ενός νέου, ισχυρότερου εταιρικού σχήματος με εισηγμένη παρουσία στις αγορές. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Ρόμπερτ Χβάταλ, στο πλαίσιο ενημέρωσης αναλυτών, δίνοντας το στίγμα των στρατηγικών επιδιώξεων του ομίλου.

Όπως υπογράμμισε, η συνένωση δεν αποτελεί απλώς μια τυπική εταιρική πράξη, αλλά ένα κρίσιμο βήμα για την περαιτέρω διεθνοποίηση και κεφαλαιακή ενίσχυση της Allwyn. Η είσοδος σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό, μέσω της εισηγμένης δομής, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα και την αξιοπιστία του ομίλου, σε έναν κλάδο όπου η εμπιστοσύνη και η πρόσβαση σε κεφάλαια θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης. Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές του έτους μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού της εταιρικής του εικόνας, υιοθετώντας τη διεθνή εμπορική ταυτότητα της Allwyn, κίνηση που ερμηνεύεται ως προάγγελος της πλήρους ενοποίησης.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, η Allwyn International παρουσίασε για το 2025 προκαταρκτικά, μη ελεγμένα αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή της τροχιά. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 4,112 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4% σε ετήσια βάση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 1,584 δισ. ευρώ, επίσης ενισχυμένο κατά 4%. Τα αποτελέσματα αυτά περιλαμβάνουν και ορισμένες μη επαναλαμβανόμενες επιδράσεις, γεγονός που, σύμφωνα με τη διοίκηση, δεν αλλοιώνει τη συνολική εικόνα σταθερής λειτουργικής κερδοφορίας.

Μετά το κλείσιμο της χρήσης, ο όμιλος προχώρησε σε στοχευμένες κινήσεις επέκτασης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση του σε αγορές με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό, απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό στην PrizePicks, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες, διευρύνοντας την παρουσία του στον ψηφιακό και διαδραστικό τομέα του gaming. Την ίδια στιγμή, ολοκλήρωσε την πλήρη εξαγορά της Stoiximan, αποκτώντας το εναπομείναν 15,5% έναντι 201 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τον έλεγχό του σε μια από τις βασικές του δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Για το 2026, η διοίκηση διατηρεί θετικές προσδοκίες, εκτιμώντας ότι οι επιδόσεις θα παραμείνουν ισχυρές, παρά τις προκλήσεις του κλάδου. Το guidance για το προσαρμοσμένο EBITDA παραμένει σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις που είχαν δοθεί τον Οκτώβριο του 2025, με εξαίρεση την επίδραση από τη μη ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Novibet.

Η ακύρωση της εξαγοράς της Novibet, κατόπιν παρεμβάσεων της Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποτέλεσε μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τον κ. Χβάταλ, αντιμετωπίστηκε με πλήρη συμμόρφωση προς τις επισημάνσεις της ρυθμιστικής αρχής. Όπως εξήγησε, το βασικό ενδιαφέρον της Allwyn επικεντρωνόταν κυρίως στην τεχνολογική πλατφόρμα sportsbook της Novibet, στοιχείο που παραμένει στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο. Ως εκ τούτου, η εταιρεία εξετάζει πλέον εναλλακτικές επιλογές για την ενίσχυση των τεχνολογικών της δυνατοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να συνεχίσει την επενδυτική της δραστηριότητα με έμφαση στην καινοτομία και την ψηφιακή ανάπτυξη.

