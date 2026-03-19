Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2,67 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε ο Όμιλος Titan για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξή του, με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και την κερδοφορία να ενισχύεται περαιτέρω.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2,67 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 236 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 7,4% σε συγκρίσιμη βάση. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 606 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,3%, με βελτίωση και του περιθωρίου κερδοφορίας.

Η θετική πορεία αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των όγκων πωλήσεων και στη σταθερότητα των τιμών, με την ανάπτυξη να καταγράφεται σε όλες τις βασικές αγορές του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, ο Όμιλος διατήρησε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με καθαρό δανεισμό στα 214 εκατ. ευρώ και δείκτη μόχλευσης μόλις 0,4x, ενώ η πιστοληπτική του ικανότητα αναβαθμίστηκε σε «BB+» με θετική προοπτική.

Σε επίπεδο στρατηγικών κινήσεων, το 2025 σηματοδότησε σημαντικές εξελίξεις, όπως η εισαγωγή της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς και σειρά εξαγορών σε ΗΠΑ, Τουρκία και Γαλλία, ενισχύοντας το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου.

Η διοίκηση προτείνει μέρισμα ύψους 1,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ανακοίνωσε και νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 10 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαρτίου 2026.

Για το 2026, η εταιρεία εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, προβλέποντας ήπια αύξηση πωλήσεων και μέτρια ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, στηριζόμενη τόσο στην οργανική ανάπτυξη όσο και στις πρόσφατες επενδύσεις και εξαγορές.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο, με τον Όμιλο να επιτυγχάνει τους στρατηγικούς του στόχους νωρίτερα από το αναμενόμενο και να θέτει τις βάσεις για το νέο αναπτυξιακό πλάνο «Titan Forward 2029».