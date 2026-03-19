Ισχυρή άνοδο βασικών οικονομικών μεγεθών κατέγραψε η Lavipharm για τη χρήση 2025, με αιχμή την εντυπωσιακή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 15,47 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα 48,9% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη επιχειρησιακή απόδοση του Ομίλου.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, προ rebate και clawback, ανήλθαν σε 70,03 εκατ. ευρώ έναντι 61,01 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση 14,8%. Παράλληλα, το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 20,8% στα 30,31 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να βελτιώνεται κατά 2,17 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBIT ανήλθαν σε 9,35 εκατ. ευρώ από 5,54 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας άνοδο 68,8%, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 7,5 εκατ. ευρώ από 3,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 108,2%.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους υποχώρησαν στα 5,99 εκατ. ευρώ, έναντι 8,98 εκατ. ευρώ το 2024. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αναγνώριση εσόδου από αναβαλλόμενη φορολογία ύψους 6,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, γεγονός που επηρέασε τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Εξαιρουμένου του έκτακτου αυτού στοιχείου, τα καθαρά κέρδη του 2024 θα διαμορφώνονταν σε 2,68 εκατ. ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται συγκρίσιμη αύξηση 123,2% για το 2025.

Σημειώνεται ότι τα EBITDA του Ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά 0,97 εκατ. ευρώ λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2 για προγράμματα παροχών σε εργαζομένους, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ταμειακή εκροή. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 26,57 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, μειωμένος από 28,23 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τηλέμαχος Λαβίδας, χαρακτήρισε το 2025 «εξαιρετική χρονιά», επισημαίνοντας ότι η ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Ομίλου και δημιουργεί τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία.