Ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις κατέγραψε το 2025 η ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου και τη δυναμική πορεία μετασχηματισμού της. Ο Όμιλος παρουσίασε σημαντική αύξηση βασικών μεγεθών, με το προσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας, να διαμορφώνονται στα 0,45 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή τροχιά των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 2,8 δισ. ευρώ, με το 87% να κατευθύνεται σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ευέλικτης παραγωγής και εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής. Οι συγκεκριμένοι τομείς αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της εταιρείας, καθώς αξιοποιεί τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ενεργειακή μετάβαση.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 7,2 GW στο τέλος του 2025 από 5,5 GW το 2024, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 58% της συνολικής ισχύος του Ομίλου. Καθοριστική ήταν η συμβολή του τέταρτου τριμήνου, κατά το οποίο ολοκληρώθηκαν έργα συνολικής ισχύος 0,55 GW στην Ελλάδα και 0,27 GW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία. Η δυναμική ανάπτυξης του πράσινου χαρτοφυλακίου συνεχίζεται, με έργα συνολικής ισχύος 3,7 GW να βρίσκονται σε φάση κατασκευής ή προετοιμασίας.

Παράλληλα, η ΔΕΗ προχώρησε στην ολοκλήρωση των πρώτων έργων αποθήκευσης ενέργειας (BESS), συνολικής ισχύος 59 MW σε Ελλάδα και Ρουμανία, ενισχύοντας τη δυνατότητα εξισορρόπησης της παραγωγής από ΑΠΕ και τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας.

Σε επίπεδο παραγωγής, η ενέργεια από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 12% σε σχέση με το 2024, με ιδιαίτερα σημαντική άνοδο στην αιολική και φωτοβολταϊκή παραγωγή. Η συνολική παραγωγή από ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 6,9 TWh, αντιστοιχώντας στο 33% της συνολικής παραγωγής της εταιρείας. Αντίθετα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 16%, υποχωρώντας στις 2,7 TWh, ενώ το 2026 σηματοδοτεί την τελευταία χρονιά χρήσης λιγνίτη, ολοκληρώνοντας ένα κομβικό στάδιο της απολιγνιτοποίησης.

Η παραγωγή από φυσικό αέριο παρέμεινε σταθερή στις 7,7 TWh, καλύπτοντας το 37% της συνολικής παραγωγής, ενώ η ένταση εκπομπών CO2 μειώθηκε κατά περίπου 5%, αντανακλώντας τη στροφή προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Σε οικονομικό επίπεδο, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε από 1,8 δισ. σε 2 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν από 0,36 δισ. σε 0,45 δισ. ευρώ. Ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,2 φορές, παραμένοντας κάτω από το όριο του 3,5 που έχει θέσει η εταιρεία, παρά την αύξηση των επενδύσεων, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται στα 6,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή, ενώ για το 2026 η διοίκηση επιβεβαιώνει τους στόχους για περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας, με EBITDA στα 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 0,7 δισ. ευρώ, καθώς και αυξημένο μέρισμα στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, υπογράμμισε : «Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβεβαιώνουν τη συνεπή πρόοδο που καταγράφουμε στην υλοποίηση της στρατηγικής μας και τη σταθερή ενίσχυση της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής μας επίδοσης.

Συνεχίζουμε τον μετασχηματισμό του Ομίλου, με έμφαση στην ανάπτυξη καθαρών πηγών ενέργειας, την ενίσχυση της ευελιξίας του ενεργειακού μας χαρτοφυλακίου και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής μέσω στοχευμένων επενδύσεων. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του Ομίλου και δημιουργούν σταθερή αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η εγκατεστημένη ισχύς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανέρχεται πλέον σε 7,2 GW, ενώ έργα συνολικής ισχύος 3,7 GW βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τη συνεχιζόμενη επέκταση του χαρτοφυλακίου μας τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση των δραστηριοτήτων δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία έχει διαμορφωθεί σε 5,7 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Για το 2026, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας, για EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 0,7 δισ. ευρώ».