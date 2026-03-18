Ο Όμιλος AKTOR υπέγραψε συμφωνία – πλαίσιο αποκλειστικής συνεργασίας με την BNI Foundation.

Ο Όμιλος AKTOR εισέρχεται στον μεταλλευτικό τομέα της Αλβανίας, σηματοδοτώντας μία σστρατηγική επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο Όμιλος AKTOR υπέγραψε συμφωνία – πλαίσιο αποκλειστικής συνεργασίας με την BNI Foundation, με αντικείμενο την έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεταλλευτικών πόρων στη γειτονική χώρα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι δύο πλευρές προχωρούν στη σύσταση κοινής εταιρείας με έδρα την Αλβανία, στην οποία ο Όμιλος AKTOR θα κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό 51% μέσω της θυγατρικής του AKTOR Metal, ενώ το υπόλοιπο 49% θα ανήκει στην BNI Foundation μέσω των δικών της θυγατρικών.

Η νέα εταιρεία θα αναλάβει την υλοποίηση ενός φιλόδοξου μεταλλευτικού έργου στην περιοχή του Bilisht, με επίκεντρο την αξιοποίηση κοιτασμάτων νικελίου και σπανίων γαιών, τα οποία εκτιμάται ότι ξεπερνούν τους 500.000 τόνους νικελίου και τους 25.000 τόνους κοβαλτίου.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών και μονάδων επεξεργασίας για την εξόρυξη και αξιοποίηση των πόρων, ενώ η BNI Foundation θα συνεισφέρει τα υφιστάμενα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τις σχετικές άδειες. Το έργο θα υποστηριχθεί σε όλα τα στάδια από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, με τη συνολική επένδυση να εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και το 1 δισ. ευρώ σε πλήρη ανάπτυξη, με σημαντική συμμετοχή αμερικανικών κεφαλαίων.

Η υλοποίηση της επένδυσης τελεί υπό την αίρεση της εξασφάλισης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων, ωστόσο η συμφωνία ήδη αναδεικνύεται ως μία από τις σημαντικότερες κινήσεις στον μεταλλευτικό κλάδο της περιοχής. Για τον Όμιλο AKTOR, η είσοδος στον συγκεκριμένο τομέα εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης και ενίσχυσης της παρουσίας του σε νέους, συμπληρωματικούς κλάδους, πέραν των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του στις υποδομές, την ενέργεια και τα ακίνητα.

Από την πλευρά της, η άγνωστη έως σήμερα στην Ελλάδα, BNI Foundation ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της ως περιφερειακού επενδυτικού φορέα με πολυκλαδική παρουσία, αξιοποιώντας το δίκτυο θυγατρικών της σε τομείς όπως η ενέργεια, η υγεία, ο τουρισμός και οι πρώτες ύλες.