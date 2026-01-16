Κλειστά θα είναι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σε τρεις περιοχές αύριο, Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Κλειστά θα είναι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σε τρεις περιοχές λόγω τοπικών αργιών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις περιοχές αλλά και τα καταστήματα που θα είναι ανοιχτά.

Βέροια: εορτή του Πολιούχου, Αγίου Αντωνίου του Νέου

Θεσσαλία: εορτή του Πολιούχου, Αγίου Αντωνίου

Ιωάννινα: εορτή του Πολιούχου, Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου

Τα Καταστήματά που θα παραμείνουν ανοικτά είναι:

Σταύρου Νιάρχου 52

Εθνικής Αντιστάσεως 44

Στρατηγού Ιωάνου Βογιάννου 29 & Μόσχως Τζαβέλλα

Παναγιώτη Ασημακόπουλου 27 & Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Κάτω Νεοχωρόπουλο

Λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά 51

Παράλληλα, τα σούπερ μάρκετ του Ομίλου θα είναι κλειστά την Κυριακή 19 Ιανουαρίου σε αντίθεση με τα καταστήματα αλλά και την αλυσίδα LIDL που δεδομένα θα είναι ανοιχτά. Το μόνο κατάστημα Σκλαβενίτης που θα είναι ανοιχτό θα είναι αυτό στο Επιχειρηματικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα όπου θα λειτουργήσει 11 το πρωί με 8 το βράδυ.