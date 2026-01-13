Ο αγωγός Θεσσαλονίκης–Σκοπίων διασφαλίζει τον εφοδιασμό αγορών της Βόρειας Μακεδονίας, του Κοσόβου και της νότιας Σερβίας με καύσιμα.

Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί ο αγωγός Θεσσαλονίκης–Σκοπίων (Vardax), καθώς, έπειτα από πολυετή αδράνεια, το έργο εισέρχεται στη φάση τεχνικών δοκιμών και σταδιακής πλήρωσης. Η πρώτη εμπορική παράδοση τοποθετείται εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τη διοίκηση της HELLENiQ ENERGY, σηματοδοτώντας την ενεργοποίηση ενός διασυνοριακού άξονα μεταφοράς πετρελαίου στην περιοχή.

Ο αγωγός Θεσσαλονίκης–Σκοπίων διασφαλίζει τον εφοδιασμό αγορών της Βόρειας Μακεδονίας, του Κοσόβου και της νότιας Σερβίας με καύσιμα, περιορίζοντας την ανάγκη μεταφοράς μέσω οδικών δικτύων. Η λειτουργία του εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της HELLENiQ ENERGY για ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έμφαση στη σταθερότητα εφοδιασμού και στη λειτουργία περιφερειακών υποδομών.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις για το 2026, επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος ολοκλήρωσε το 2025 με λειτουργικά κέρδη (EBITDA) άνω του 1 δισ. ευρώ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο προγραμματισμός για την επόμενη χρήση στηρίζεται στη διατήρηση της λειτουργικής πειθαρχίας και στην αξιοποίηση των επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στον τομέα της διύλισης, η προγραμματισμένη συντήρηση του διυλιστηρίου Ασπροπύργου μεταφέρεται χρονικά στο πρώτο τρίμηνο του 2026, αντί για το τέλος του 2025, με στόχο την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς καυσίμων σε περίοδο αυξημένων αναγκών. Παράλληλα, στη μονάδα της Θίσβης έχει δρομολογηθεί επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ, η οποία προβλέπεται να υλοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027 και να ενισχύσει την αποδοτικότητα της εγκατάστασης.

Σε επίπεδο έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, η HELLENiQ ENERGY συμμετέχει σε τρία έργα στο Ιόνιο, νότια της Πελοποννήσου και δυτικά και νότια της Κρήτης, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, με τις σχετικές δραστηριότητες να εξελίσσονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης. Στην ηλεκτρική ενέργεια, μετά την πλήρη εξαγορά της Enerwave (Elpedison), ο Όμιλος θέτει ως στόχο την απόκτηση μεριδίου αγοράς 10% σε ορίζοντα τριετίας.