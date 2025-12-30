Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος της συνεταιριστικής της μορφής και την είσοδο της τράπεζας σε μια νέα φάση λειτουργίας και ανάπτυξης.

Σε ανώνυμη εταιρεία μετατράπηκε η Τράπεζα Ηπείρου, μετά την ομόφωνη έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 στα Ιωάννινα. Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος της συνεταιριστικής της μορφής και την είσοδο της τράπεζας σε μια νέα φάση λειτουργίας και ανάπτυξης.

Η μετατροπή της νομικής μορφής από Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας και θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξή της, ιδίως μετά τη χορήγηση πανελλαδικής τραπεζικής άδειας και τη διεύρυνση των τραπεζικών εργασιών που μπορεί να αναπτύξει. Παράλληλα, αποτέλεσε βασικό όρο για την υλοποίηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 30 εκατ. ευρώ από την Capstone Capital.

Κατά την παρουσίαση της απόφασης, ο πρόεδρος της Τράπεζας Ηπείρου Βασίλης Κολιός υπογράμμισε ότι η μετατροπή ενισχύει τη συνολική αξία της τράπεζας και κατ’ επέκταση την περιουσία των μεριδιούχων, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματά τους. Όπως ανέφερε, οι συνεταιριστές μετατρέπονται σε μετόχους, διατηρώντας τη συμμετοχή τους μέσω κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία, ενώ η μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις του τραπεζικού συστήματος. Κλείνοντας, έκανε λόγο για μια πορεία με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, με στόχο την ικανοποίηση μελών, εργαζομένων, πελατών και κοινωνίας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος Ιωάννης Βουγιούκας ανέδειξε τα οφέλη της μετατροπής σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, εταιρικής διακυβέρνησης και αναπτυξιακών προοπτικών. Όπως τόνισε, ο συνδυασμός της νέας νομικής μορφής με την πανελλαδική άδεια που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και με την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να ενισχύσει την αξία της τράπεζας, να επιτρέψει την επέκταση σε νέες αγορές και προϊόντα, να δημιουργήσει προοπτικές για το ανθρώπινο δυναμικό και να αυξήσει τη χρηματοδότηση, κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι η νέα Τράπεζα Ηπείρου θα διαθέτει ισχυρότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και αυξημένη δυναμική ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο.

Στη διαχρονική πορεία του πιστωτικού συνεταιρισμού από την ίδρυσή του το 1978 μέχρι σήμερα αναφέρθηκε ο εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος Βασίλης Τσουκανέλης, επισημαίνοντας ότι ο μετασχηματισμός αυτός σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο και ισχυρότερο επιχειρησιακό μοντέλο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, κλείνει ο κύκλος της τράπεζας ως συνεταιρισμού, ανοίγοντας όμως ένας νέος με σαφώς μεγαλύτερες προοπτικές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συμβολή του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης – Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, με τον πρόεδρό του Χρήστο Παπαδόγιαννη να δηλώνει ότι το Ταμείο στηρίζει τη νέα προσπάθεια και εκφράζει τη βεβαιότητα πως η συνεργασία με τον νέο κύριο μέτοχο θα οδηγήσει την τράπεζα με επιτυχία στην επόμενη ημέρα.

Στο ίδιο πνεύμα, μέλη της διοίκησης και εκπρόσωποι των εργαζομένων τόνισαν ότι η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος και αποτελεί αφετηρία μιας νέας εποχής ανάπτυξης, με καθοριστικό παράγοντα το ανθρώπινο δυναμικό. Όπως επισημάνθηκε, επόμενος στόχος είναι η πανελλαδική επέκταση, με σεβασμό στην ιστορία και τις ρίζες της τράπεζας, μέσα από διαφάνεια, αξιοκρατία και επένδυση στις δεξιότητες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η έγκριση της μετατροπής της Τράπεζας Ηπείρου σε Ανώνυμη Εταιρεία αποτελεί κομβικό ορόσημο στη μακρόχρονη πορεία της και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχυμένη παρουσία στο σύνολο της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.