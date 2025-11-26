Για πέντε εβδομάδες το insurancemarket έτρεξε συντονισμένες ενέργειες σε ραδιόφωνο, digital και τηλεοπτικές συνεντεύξεις, προκειμένου να ενισχύσει την ασφαλιστική συνείδηση του κοινού και να προβάλει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που το καθιστούν τη Νο1 online πλατφόρμα ασφάλισης.

Στα πλαίσια της εκτεταμένης ραδιοφωνικής παρουσίας, και σε συνεργασία με την εκπομπή No1 Breakfast στα FM με τον παρουσιαστή Μιχάλη Τσαουσόπουλο, αναδείχθηκε η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης και ο ρόλος του insurancemarket ως έμπιστου ασφαλιστικού συμβούλου που βρίσκεται δίπλα σε κάθε οδηγό, προσφέροντας καθοδήγηση και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του.

Μέσα από συνεντεύξεις στον αέρα του ραδιοφώνου, το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί απλά και κατανοητά για σημαντικά θέματα που αφορούν την ασφάλιση οχημάτων. Από τα ανασφάλιστα οχήματα και την κάλυψη φυσικών φαινομένων, έως την επιλογή του κατάλληλου πακέτου ασφάλισης.

Η ενέργεια κορυφώθηκε με αφορμή την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης (11 Νοεμβρίου), μέσα από τηλεοπτικές συνεντεύξεις του CEO του insurancemarket, Μανώλη Μαρσέλλου, που ανέδειξαν τον ρόλο της τεχνολογίας και της διαφάνειας στην ασφάλιση. Η παρουσία αυτή ενίσχυσε τον δημόσιο διάλογο για την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης και επιβεβαίωσε τη θέση του insurancemarket ως τον πιο αξιόπιστο προορισμό για την ασφάλιση οχημάτων στην Ελλάδα.

Επίσκεψη στα γραφεία του insurancemarket

Η καμπάνια ολοκληρώθηκε με μια πρωτοποριακή ραδιοφωνική εκπομπή από τα γραφεία του insurancemarket, όπου ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος και στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν πραγματικές ιστορίες υποστήριξης πελατών, όπως περιπτώσεις άμεσης διαχείρισης ζημιών και νομικής καθοδήγησης. Μέσα από αυτή τη δράση έγινε ξεκάθαρο πώς το insurancemarket κάνει ένα βήμα παραπάνω για να βοηθήσει τον πελάτη, τη στιγμή που το χρειάζεται περισσότερο.

