Το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι υπαρκτό και δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε για τη σοβαρότητά του, ωστόσο τα μέτρα που έχει ανακοινώσει το Ελληνικό Κράτος για το υδροδοτικό της Αττικής βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και μπορούν να φέρουν οριστική λύση στο ζήτημα, εφόσον όλοι οι εμπλεκόμενοι κινηθούν γρήγορα, σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου AKTOR, κ. Αναστάσιος Αρανίτης, μιλώντας στο 8ο Athens Investment Forum.

Όπως τόνισε, η λειψυδρία είναι υπαρκτό πρόβλημα που επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή, την ανομβρία και την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στην Αττική, με τα αποθέματα ύδατος να βρίσκονται στο μισό σε σχέση με εκείνα που απαιτούνται για τον ομαλό εφοδιασμό της Αθήνας με νερό.

Ο κ. Αρανίτης υπογράμμισε ότι η πρόταση του κράτους για ένα πλέγμα έργων που θα συνδέσουν τις υποδομές της Αττικής με τους ποταμούς Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη και την τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών (που τροφοδοτείται από τον Αχελώο), βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και μπορεί να επιλύσει το ζήτημα οριστικά, συμπληρώνοντας ότι δεν είναι ζητούμενο η εκτροπή του ποταμού, αλλά μόνο η δημιουργία μίας μικρής παροχής, με φυσική ροή.

Παράλληλα, πρόσθεσε, μέχρι όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα, θα πρέπει να βρεθούν μεταβατικές λύσεις στην Αττική, όπως γεωτρήσεις ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού ύδατος. Και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες κινηθούν γρήγορα, η Αττική θα μπορέσει να απαλλαγεί από το υδροδοτικό στα επόμενα λίγα χρόνια.

Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και σε άλλες περιοχές της χώρας, που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, υπογραμμίζοντας ότι ήδη προωθείται μεγάλος αριθμός έργων όπως έργα φραγμάτων και αρδευτικά, όπου θα χρειαστεί συνολική προσέγγιση και καλός συντονισμός ώστε να ελεγχθούν οι απώλειες στα υδροδοτικά συστήματα με σύγχρονα μέσα. Ακόμη, έκανε μνεία στην ανάγκη να εξεταστούν εναλλακτικές και για τον νησιωτικό χώρο, όπως η αφαλάτωση ή άλλες λύσεις, που να είναι κατάλληλες για τα προβλήματα της εκάστοτε περιοχής.

Ο κ. Αρανίτης τόνισε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ κατασκευαστικού κλάδου και πολιτείας είναι σήμερα η καλύτερη από ποτέ και οδηγεί στην γρήγορη και έγκαιρη επίλυση των προβλημάτων στα μεγάλα έργα. Και επισήμανε ότι πλέον τα έργα νέας γενιάς σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με αυξημένη ανθεκτικότητα και είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για το αύριο και για να αντιμετωπίσουν πιθανούς κινδύνους και προβλήματα στο μέλλον. Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη παρεμβάσεων στη λεωφόρο Κηφισού, ένα προβληματικό πλέον οδικό άξονα όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες πολίτες, τονίζοντας ότι μέσα από διάλογο και συζήτηση μεταξύ κράτους και τεχνικού κόσμου μπορούν να βρεθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις για την βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αττική.