Σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Διαβάζω για τους Άλλους».

Μια ιδιαίτερη δράση κοινωνικής προσφοράς πραγματοποίησε η Pfizer Ηellas σε συνεργασία με την ΜΚΟ Διαβάζω για τους Άλλους. Με τίτλο «Δώσε Φωνή στα Βιβλία», η πρωτοβουλία της Pfizer Hellas είχε στόχο την ενδυνάμωση της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση και στη λογοτεχνία για άτομα με οπτική αναπηρία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης.

Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική Διαφορετικότητας, Ισότιμης Αντιμετώπισης & Συμπερίληψης που υλοποιεί η Pfizer Hellas με στόχο να συμβάλλει στη διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες αλλά και στην άρση ανισοτήτων στην κοινωνία μας.

Περισσότεροι από 70 εργαζόμενοι παρακολούθησαν πολύωρη ειδική εκπαίδευση ορθοφωνίας και αγωγής λόγου από την ομάδα του Διαβάζω για τους Άλλους και στη συνέχεια ηχογράφησαν αποσπάσματα από γνωστά λογοτεχνικά έργα. Για μία ολόκληρη ημέρα, οι αίθουσες συσκέψεων της εταιρείας μετατράπηκαν σε επαγγελματικά studio ηχογράφησης, όπου ηχογραφήθηκαν περισσότερα από 70 λογοτεχνικά αποσπάσματα.

Οι ηχογραφήσεις θα αναρτηθούν στο κανάλι YouTube του οργανισμού «Διαβάζω για τους Άλλους», δίνοντας τη δυνατότητα σε έντυποανάπηρα άτομα (δηλαδή άτομα που δεν μπορούν να διαβάσουν αποτελεσματικά οποιοδήποτε έντυπο, λόγω κάποιας οπτικής, σωματικής, αντιληπτικής, αναγνωστικής, αναπτυξιακής, γνωστικής ή μαθησιακής αναπηρίας), να ακούσουν σε προσβάσιμη ηχητική μορφή λογοτεχνικά αποσπάσματα βιβλίων και να αιτηθούν ποια από αυτά θα ήθελαν να ηχογραφηθούν ολόκληρα από το Διαβάζω για τους Άλλους.

Η εθελοντική αυτή δράση των εργαζόμενων της Pfizer Hellas διοργανώθηκε από τις εθελοντικές ομάδες DEI (Diversity, Equity & Inclusion), Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και JOY της Pfizer Hellas, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για τη δημιουργία μιας πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας που διασφαλίζει ισότιμες ευκαιρίες μόρφωσης για όλους.